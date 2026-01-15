Končno prva zimska okrepitev Olimpije, prihaja Šporarjev soigralec

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija je na družbenih omrežjih tudi uradno potrdil prihod prvega zimskega novinca. To je Ganec Kelvin Ofori. Kot so zapisali pri ljubljanski ekipi, se 24-letni hitronogi ganski nogometaš do konca sezone v zeleno-beli dres seli kot posojeni igralec Slovana Bratislave, dogovor pa vključuje tudi možnost odkupa.
Desni krilni nogometaš, nekdanji ekipni kolega Andraža Šporarja v slovaški prestolnici, je bil pred tem v Evropi član Spartaka iz Trnave, Paderborna in Fortune Düsseldorf.
Olimpija je v zimskem prestopnem roku sporočala predvsem odhode igralcev, Denisa Pintola, ki je jeseni branil za Primorje, so posodili Vukovarju, napadalca Alexa Tamma pred tem Livingstonu, z vratarjem Galom Lubejem Finkom so po izteku pogodbe končali sodelovanje, igranje v Ljubljani pa je končal tudi Thalisson, ki se je preselil na Japonsko.
Ljubljanska zasedba je po jesenskem delu Prve lige Telemach šele na petem mestu s kar 18 točkami zaostanka za vodilnimi Celjani. Tudi ti so sporočili novo kadrovsko spremembo, in sicer sporazumno prekinitev pogodbe z Vitalijem Lisakovičem. Beloruski ofenzivni vezist je Celje okrepil v poletnem prestopnem roku in v vseh tekmovanjih zbral 14 nastopov ter prispeval štiri asistence.
Iz Celja sta pred tem odšla Nino Noordanus in Danijel Šturm, prišli pa so Svit Sešlar, Ivan Ćalušić in Jakov Pranjić.
