Končno prva zimska okrepitev Olimpije, prihaja Šporarjev soigralec

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija je na družbenih omrežjih tudi uradno potrdil prihod prvega zimskega novinca. To je Ganec Kelvin Ofori. Kot so zapisali pri ljubljanski ekipi, se 24-letni hitronogi ganski nogometaš do konca sezone v zeleno-beli dres seli kot posojeni igralec Slovana Bratislave, dogovor pa vključuje tudi možnost odkupa.

Desni krilni nogometaš, nekdanji ekipni kolega Andraža Šporarja v slovaški prestolnici, je bil pred tem v Evropi član Spartaka iz Trnave, Paderborna in Fortune Düsseldorf.

Olimpija je v zimskem prestopnem roku sporočala predvsem odhode igralcev, Denisa Pintola, ki je jeseni branil za Primorje, so posodili Vukovarju, napadalca Alexa Tamma pred tem Livingstonu, z vratarjem Galom Lubejem Finkom so po izteku pogodbe končali sodelovanje, igranje v Ljubljani pa je končal tudi Thalisson, ki se je preselil na Japonsko.

Ljubljanska zasedba je po jesenskem delu Prve lige Telemach šele na petem mestu s kar 18 točkami zaostanka za vodilnimi Celjani. Tudi ti so sporočili novo kadrovsko spremembo, in sicer sporazumno prekinitev pogodbe z Vitalijem Lisakovičem. Beloruski ofenzivni vezist je Celje okrepil v poletnem prestopnem roku in v vseh tekmovanjih zbral 14 nastopov ter prispeval štiri asistence.

Iz Celja sta pred tem odšla Nino Noordanus in Danijel Šturm, prišli pa so Svit Sešlar, Ivan Ćalušić in Jakov Pranjić.