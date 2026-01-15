  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Končno prva zimska okrepitev Olimpije, prihaja Šporarjev soigralec

    Nogometni klub Olimpija je predstavil prvo okrepitev pred nadaljevanjem sezone v najelitnejšem slovenskem nogometnem tekmovanju
    So Stožice dobile novega šampiona? FOTO: Leon Vidic/Delo
    So Stožice dobile novega šampiona? FOTO: Leon Vidic/Delo
    M. Ru., STA
    15. 1. 2026 | 19:55
    1:56
    Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija je na družbenih omrežjih tudi uradno potrdil prihod prvega zimskega novinca. To je Ganec Kelvin Ofori. Kot so zapisali pri ljubljanski ekipi, se 24-letni hitronogi ganski nogometaš do konca sezone v zeleno-beli dres seli kot posojeni igralec Slovana Bratislave, dogovor pa vključuje tudi možnost odkupa.

    Nogometaši proti vladi, napovedali bojkot tekem prve lige

    Desni krilni nogometaš, nekdanji ekipni kolega Andraža Šporarja v slovaški prestolnici, je bil pred tem v Evropi član Spartaka iz Trnave, Paderborna in Fortune Düsseldorf.

    Olimpija je v zimskem prestopnem roku sporočala predvsem odhode igralcev, Denisa Pintola, ki je jeseni branil za Primorje, so posodili Vukovarju, napadalca Alexa Tamma pred tem Livingstonu, z vratarjem Galom Lubejem Finkom so po izteku pogodbe končali sodelovanje, igranje v Ljubljani pa je končal tudi Thalisson, ki se je preselil na Japonsko.

    Ljubljanska zasedba je po jesenskem delu Prve lige Telemach šele na petem mestu s kar 18 točkami zaostanka za vodilnimi Celjani. Tudi ti so sporočili novo kadrovsko spremembo, in sicer sporazumno prekinitev pogodbe z Vitalijem Lisakovičem. Beloruski ofenzivni vezist je Celje okrepil v poletnem prestopnem roku in v vseh tekmovanjih zbral 14 nastopov ter prispeval štiri asistence.

    Iz Celja sta pred tem odšla Nino Noordanus in Danijel Šturm, prišli pa so Svit Sešlar, Ivan Ćalušić in Jakov Pranjić.

    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Boštjan Cesar bo v začetku tedna postal slovenski selektor

    Boštjan Cesar bo v začetku prihodnjega tedna postal slovenski selektor, čaka le še potrditev izvršnega odbora NZS.
    15. 1. 2026 | 18:17
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Nogometaši proti vladi, napovedali bojkot tekem prve lige

    Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je napovedal stavko zoper vlado. Prvi krog spomladanskega dela prve lige pod vprašajem.
    15. 1. 2026 | 16:31
    Šport  |  Nogomet
    Zaslužki športnikov

    Ronaldo razred zase, Dončić v družbi Alcaraza in Vinicusa

    Portal Sportico je objavil seznam stotih največjih zaslužkarjev med športniki v prejšnjem letu. Slovenski košarkar Luka Dončić je v izvrstni družbi.
    Tim Erman 15. 1. 2026 | 14:58
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump ustavil izdajanje vizumov za prebivalce 75 držav

    Minnesota, kjer se stopnjujejo napetosti zaradi posredovanja službe za priseljevanje in carine ICE, prerašča v center obračunavanj med desnico in levico.
    Barbara Kramžar 15. 1. 2026 | 04:36
    Delova osebnost leta
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Premium
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Bruselj išče odgovor na Trumpove grožnje

    Del evropskih poslancev je zahteval zamrznitev sprejemanja trgovinskega sporazuma z ZDA.
    Peter Žerjavič 15. 1. 2026 | 20:26
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Končno prva zimska okrepitev Olimpije, prihaja Šporarjev soigralec

    Nogometni klub Olimpija je predstavil prvo okrepitev pred nadaljevanjem sezone v najelitnejšem slovenskem nogometnem tekmovanju
    15. 1. 2026 | 19:55
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vlada v obalno-kraški regiji

    Napovedali dan lipicanca in vlak po drugem tiru marca

    Vlada zagotovila parcelo za dvigalo v Kopru, sanacijo škode, ki je nastala ob gradnji drugega tira, in predvsem – vlak bo v Koper pripeljal marca.
    Boris Šuligoj 15. 1. 2026 | 19:24
    Premium
    Novice  |  Svet
    Boj za Arktiko

    Evropske države pošiljajo vojake na Grenlandijo

    Danska je pozvala zaveznice k skupnim vojaškim vajam na arktičnem otoku, Slovenija za zdaj ne bo prisotna.
    Barbara Zimic 15. 1. 2026 | 18:35
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški prevzem paštet Kekec v negotovosti zaradi koncentracije

    Atlantic Droga Kolinska je pred pol leta napovedala prevzem proizvajalca mesnih namazov Osem iz Murske Sobote, a posel še ni sklenjen.
    Maja Grgič 15. 1. 2026 | 18:30
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Gospodarstvo  |  Like
    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
