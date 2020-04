FOTO:Konec ali nadaljevanje? Rešitev je prva liga z 12 klubi

Ljubljana

- Na vzhodu Slovenije pravijo, da imajo vse pod nadzorom, na zahodu snujejo črne scenarije. Takšno je koronavirusno stanje duha pri klubih z vrha lestvice 2. SNL, torej pri vodilnem Kopru, drugi Gorici in četrti Nafti. V senci 1. SNL poskušajo preživeti koronavirus s čim manj neprijetnimi posledicami.Drugoligaši so pred prekinitvijo izpeljali dve tretjini tekmovanja oziroma 20 od 30 kol. Glavna favorita za prvaka in za dodatne kvalifikacije za 1. SNL, Koper in Gorica, sta v najboljšem položaju, toda razplet je sila negotov.»Koper ni ogrožen, redno poravnava svoje obveznosti, vsi nogometaši bodo prejeli plače zahvaljujoč pokroviteljema – Luki Koper in mojemu podjetju Grafistu. Če sem odkrit, smo jo gradbeniki odnesli najbolje, a za nas težki časi šele prihajajo. Ko ne bo več epidemije, bo investicij manj, ker se bo varčevalo,« je pogled FC Koper predstavil predsednikNa drugem koncu države v Lendavi tudi še ne bijejo plati zvona. »Izpad prihodkov se pozna, toda naš organizacijski ustroj ni ogrožen. Vsi so plačani pošteno, dobro in redno. Igralci se tega zavedajo in zato ne pričakujemo težav niti v primeru, če bi se sezona potegnila debelo v poletje. A je tudi res, da je naš osnovni načrt povezan z gradnjo akademije, medtem ko se bomo za 1. SNL resneje potegovali v naslednji sezoni,« je povedal, predstavnik za stike z javnostjo pri Nafti in član izvršnega odbora kluba.Ob morju in pod Lendavskimi goricami prevladuje zmerni optimizem, na severnoprimorskem koncu, kjer domuje nekdaj slovenski velikan Gorica, je vse prej kot rožnato.»Še tisto nekaj male pokroviteljske moči, ki smo jo imeli, je vzela epidemija. Glavni pokrovitelj Hit je zaprt in brez prihodkov.Pripravili smo vse možne različice, tudi tistega o popolni amaterizaciji kluba. Najprej pa bomo poskušali preživeti, ohraniti osnovno dejavnost, nogomet, potem pa bomo videli, kako naprej. Morda bo v ospredje prišla prvinska pripadnost do športa, kluba, da bo spet v ospredju čisto navdušenje,« ni prav nič olepševal predsednik GoriceNjihovi pogledi o tem, kako naj se razplete sezona, z nadaljevanjem ali koncem ter razglasitvijo zmagovalcev na podlagi dveh tretjin odigranega prvenstva, so logično različni.»V vsakem primeru bodo eni zadovoljni, drugi ne. Zdravje je na prvem mestu. Nadaljevanje prvenstva prinaša s seboj več neznank in zahtev, ki jih bo težko izpolniti. Ne splača se siliti, preveč žrtev bi bilo. Opozoril bi na praktični vidik, ki se jemlje prelahko. Tekme brez gledalcev še ne pomenijo, da na štadionih ne bo nikogar, da bo možnost okužbe minimalna. Tekmo sestavljajo igralci in drugo osebje, vsega skupaj lahko v organizaciji in izvedbi tekme sodeluje tudi do sto ljudi. Je to varnost?« se je vprašal Guberac, ki upa, da se odgovorni zavedajo, da slovenski klubski nogomet ni bundesliga, la liga, serie A, .... »Slovenski nogomet od njih nima ničesar in zahteva rešitve, ki so prilagojene tukajšnji nogometni realnosti in značilnostim.«Pri Nafti se zavzemajo za tekmovalni konec na igrišču. Ne podpirajo scenarija s potrditvijo rezultatov po dvajsetih odigranih tekmah. »Ne zato, ker bi bili prikrajšani za napredovanje, temveč zato, ker je prišla prekinitev dejansko v prezgodnji fazi tekmovanja. Želimo si konec sezone na igrišču. Če se bo ta nadaljevala, zahtevamo, da bo vsaka tekma vidna na televiziji ali spletu,« je lendavski scenarij.​Goričani? »Nadaljevanje prvenstva postavlja pod vprašaj verodostojnost tekmovanja. Verjetnost, da bi povzročilo nove težav, bi bila zelo velika. Bolj bi se nagibal k rešitvi povečanja 1. SNL na 12 klubov. Tu so še Radomlje, Krško, razširjena liga bi bila prav tako zanimiva, če ne še bolj. Pridobili bi mladi igralci, vsekakor ne moremo posnemati drugih, ker smo posebni. Sicer pa čakamo in čakamo. Pogrešamo odgovornost, nekdo bo moral povleči poteze. Slabe ali dobre, o tem bomo sodili po koncu epidemije, čakanje gotovo ne pomeni nič dobrega,« je Arčon vrgel rokavico tudi krovni organizaciji.