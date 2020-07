Konec neznank, Bayern je ujel velikega kapitalca

Ljubljana - Nemški nogometni reprezentant Leroy Sane je tudi uradno postal član Bayerna. Pogajanja o prestopu 24-letne krilnega napadalca med Manchester Cityjem in bavarskim klubom so bila dolgotrajna, saj si je Bayern že lansko poletje zaželel nemškega reprezentanta, ki mu bivanje na Otoku ni bilo najbolj povšeči.



Manchester City je lani vztrajal pri 130 milijonov evrov odškodnine, česar pa varčni Bayern ni želel plačati in je raje čakal na znižanje, ker si je tudi Sane želel vrnitve v Nemčijo. Kluba sta naposled dosegla dogovor, po katerem bo Bayern z bonusi vred za igralca, ki ga je vzgojil Schalke, plačal približno 60 milijonov evrov. City je dosegel tudi dogovor o desetodstotnem deležu pri morebitni Sanejevi naslednji prodaji.



Štiriindvajsetletni nogometaš, sicer sin nekdanjega odličnega senegalskega napadalca Souleymana Saneja in nemške ritmične telovadke, olimpijke Regine Weber, si je lanskega avgusta strgal križne vezi, po dolgotrajnem okrevanju pa se je pred kratkim vrnil v tekmovalni ritem. Sane je Bayernova tretja okrepitev za novo sezono, potem ko so na Bavarsko zvabili vratarja Alexandra Nübla iz Schalkeja in mladega branilca Tanguyja Nianzouja Kouassija iz PSG.