Konec nogometa za navadne ljudi? Kritiki ostri do Fife

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je z objavo sistema prodaje in cen vstopnic za svetovno prvenstvo leta 2026, ki bo potekalo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, sprožila val ogorčenja in skrbi med navijači po vsem svetu.

Ne gre le za drastičen dvig cen v primerjavi s preteklimi turnirji, temveč za uvedbo kontroverznega sistema »dinamičnega« oziroma »spremenljivega« oblikovanja cen, ki po mnenju mnogih spreminja največji nogometni festival v dogodek, dostopen le peščici najpremožnejših.

Kot poroča britanski The Guardian, se obetajoči spektakel spreminja v »peklensko pokrajino poznega kapitalizma«, kjer so čustva in pripadnost postali le še ena dobrina na trgu.

Fifa je po mnenju kritikov legitimizirala trg, ki ga je prej obsojala. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Od 60 dolarjev do skoraj 7000 za finale

Fifa je po poročanju tiskovne agencije Associated Press sprva sporočila, da se bodo cene vstopnic gibale od 60 ameriških dolarjev za tekme skupinskega dela do vrtoglavih 6.730 dolarjev za finale na stadionu MetLife v New Jerseyju.

Že ta podatek je pomenil ogromen skok v primerjavi s preteklimi prvenstvi; za turnir v Katarju leta 2022 so se cene vstopnic za finale gibale do 1.607 dolarjev.

Vendar pa se je kmalu izkazalo, da so objavljene cene le izhodišče. Fifa je prvič v zgodovini svetovnih prvenstev uvedla sistem, ki ga imenujejo »spremenljivo oblikovanje cen« (variable pricing).

Gre za model, podoben tistemu, ki ga uporabljajo letalske družbe in hoteli, kjer se cene spreminjajo glede na tržno povpraševanje. Kot je za medije pojasnil operativni direktor turnirja Heimo Schirgi, je sporočilo navijačem jasno: »Zagotovite si vstopnice čim prej.«

Geslo Fife, »Za igro. Za svet.«, postaja vse bolj prazno. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

A realnost je bila še bolj brutalna. Kot je razkril portal Inside World Football, so se cene za nekatere tekme zvišale že v prvih 48 urah prodaje. Vstopnice za tekme ameriške reprezentance v Los Angelesu in Seattlu so se v enem dnevu podražile za 30 dolarjev, s 535 na 565 dolarjev, dražji pa so postali tudi najcenejši sedeži.

Labirint loterij, žrebanj in digitalnih žetonov

Pot do vstopnic je postala zapleten proces, ki ga portal The Athletic opisuje kot »labirint loterij, dolgih čakanj, nihajočih cen in frustracij«. Fifa je prodajo razdelila na več faz, večina vstopnic pa je na voljo prek sistema žrebanja.

Navijači se morajo prijaviti in upati, da bodo izžrebani ter dobili časovno okno za nakup. Že v prvi loteriji se je po navedbah Fife prijavilo več kot 4,5 milijona ljudi za približno milijon vstopnic, kar pomeni, da so bile možnosti za uspeh izjemno majhne.

Poleg loterij je Fifa uvedla še nekaj alternativnih, a večinoma dražjih poti. Med njimi so tako imenovani »paketi za gostoljubje« (hospitality packages), ki stanejo več tisoč dolarjev na osebo, in prodaja vstopnic prek nacionalnih nogometnih zvez.

Pri vsaki preprodaji Fifa zasluži dvakrat. FOTO: Blair Gable/Reuters

Najbolj sporen pa je bil poskus prodaje »pravice do nakupa« (Right To Buy) prek Fifine platforme za digitalne zbirateljske predmete, ki temelji na tehnologiji NFT.

Navijači so lahko za več sto ali celo tisoč dolarjev kupili digitalni žeton, ki jim je zgolj zagotavljal možnost, da kasneje kupijo dejansko vstopnico – večinoma iz najdražjih kategorij.

Mnogi kupci so se po poročanju The Athletic počutili »prevarane«, ko so ugotovili, kaj so v resnici kupili.

Trg, ki ga je ustvarila Fifa sama

Krovna nogometna organizacija svojo odločitev utemeljuje z željo po zaščiti navijačev pred preprodajalci. Vendar pa je, kot opozarja Guardian, Fifa ustvarila lastno platformo za preprodajo, kjer si od vsake transakcije vzame 15-odstotno provizijo tako od prodajalca kot od kupca.

Sanje o nogometu kot o skupnem dobru so bile kupljene in prodane nazaj po zasoljeni ceni. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

To pomeni, da pri vsaki preprodaji zasluži dvakrat. Na tej platformi so se vstopnice za finale, ki so bile sprva naprodaj za 2.030 dolarjev, že naslednji dan pojavile po ceni 25.000 dolarjev.

S tem je Fifa po mnenju kritikov legitimizirala trg, ki ga je prej obsojala, in postala največji preprodajalec.

Navijaške skupine po vsem svetu so zgrožene. Ronan Evain iz organizacije Fans Europe je sistem označil za »privatizacijo turnirja, ki je bil nekoč odprt za vse«, in dodal, da Fifa gradi »svetovno prvenstvo za zahodni srednji razred in peščico srečnežev, ki lahko vstopijo v ZDA«.

Thomas Concannon iz angleške navijaške ambasade pa je za Guardian poudaril, da bi spremljanje ekipe skozi celoten turnir z najcenejšimi vstopnicami stalo več kot dvakrat toliko kot v Katarju.

Obetajoči spektakel se po poročanju Guardiana spreminja v »peklensko pokrajino poznega kapitalizma«. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Geslo Fife, »Za igro. Za svet.«, tako po mnenju portala Inside World Football postaja vse bolj prazno. Sporočilo navijačem je postalo preprosto: če ne moreš plačati, ne moreš igrati. Sanje o nogometu kot o skupnem dobru in globalnem prazniku so bile, kot kaže, kupljene, prepakirane in prodane nazaj po močno zasoljeni ceni.

Svetovno prvenstvo, ki naj bi bilo po besedah predsednika Fife Giannija Infantina »najbolj vključujoče vseh časov«, postaja zaprta skupnost, kjer pravico do pripadnosti določata umetna inteligenca in stanje na bančnem računu.