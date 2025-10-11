  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Konec nogometa za navadne ljudi? Kritiki ostri do Fife

    Fifa je z vrtoglavimi cenami in kontroverznim sistemom dinamičnega oblikovanja cen za SP 2026 sprožila val ogorčenja. Mundial postaja dogodek za elito.
    Svetovno prvenstvo, ki naj bi bilo po besedah predsednika Fife Giannija Infantina »najbolj vključujoče vseh časov«, postaja zaprta skupnost. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    Svetovno prvenstvo, ki naj bi bilo po besedah predsednika Fife Giannija Infantina »najbolj vključujoče vseh časov«, postaja zaprta skupnost. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Ž. U.
    11. 10. 2025 | 17:58
    11. 10. 2025 | 17:58
    6:03
    A+A-

    Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je z objavo sistema prodaje in cen vstopnic za svetovno prvenstvo leta 2026, ki bo potekalo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, sprožila val ogorčenja in skrbi med navijači po vsem svetu.

    Ne gre le za drastičen dvig cen v primerjavi s preteklimi turnirji, temveč za uvedbo kontroverznega sistema »dinamičnega« oziroma »spremenljivega« oblikovanja cen, ki po mnenju mnogih spreminja največji nogometni festival v dogodek, dostopen le peščici najpremožnejših.

    Kot poroča britanski The Guardian, se obetajoči spektakel spreminja v »peklensko pokrajino poznega kapitalizma«, kjer so čustva in pripadnost postali le še ena dobrina na trgu.

    Fifa je po mnenju kritikov legitimizirala trg, ki ga je prej obsojala. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters
    Fifa je po mnenju kritikov legitimizirala trg, ki ga je prej obsojala. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

    Od 60 dolarjev do skoraj 7000 za finale

    Fifa je po poročanju tiskovne agencije Associated Press sprva sporočila, da se bodo cene vstopnic gibale od 60 ameriških dolarjev za tekme skupinskega dela do vrtoglavih 6.730 dolarjev za finale na stadionu MetLife v New Jerseyju.

    Že ta podatek je pomenil ogromen skok v primerjavi s preteklimi prvenstvi; za turnir v Katarju leta 2022 so se cene vstopnic za finale gibale do 1.607 dolarjev.

    Vendar pa se je kmalu izkazalo, da so objavljene cene le izhodišče. Fifa je prvič v zgodovini svetovnih prvenstev uvedla sistem, ki ga imenujejo »spremenljivo oblikovanje cen« (variable pricing).

    Gre za model, podoben tistemu, ki ga uporabljajo letalske družbe in hoteli, kjer se cene spreminjajo glede na tržno povpraševanje. Kot je za medije pojasnil operativni direktor turnirja Heimo Schirgi, je sporočilo navijačem jasno: »Zagotovite si vstopnice čim prej.«

    Geslo Fife, »Za igro. Za svet.«, postaja vse bolj prazno. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Geslo Fife, »Za igro. Za svet.«, postaja vse bolj prazno. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    A realnost je bila še bolj brutalna. Kot je razkril portal Inside World Football, so se cene za nekatere tekme zvišale že v prvih 48 urah prodaje. Vstopnice za tekme ameriške reprezentance v Los Angelesu in Seattlu so se v enem dnevu podražile za 30 dolarjev, s 535 na 565 dolarjev, dražji pa so postali tudi najcenejši sedeži.

    image_alt
    Marcos Tavares: Znam in vem, kako priti na vrh

    Labirint loterij, žrebanj in digitalnih žetonov

    Pot do vstopnic je postala zapleten proces, ki ga portal The Athletic opisuje kot »labirint loterij, dolgih čakanj, nihajočih cen in frustracij«. Fifa je prodajo razdelila na več faz, večina vstopnic pa je na voljo prek sistema žrebanja.

    Navijači se morajo prijaviti in upati, da bodo izžrebani ter dobili časovno okno za nakup. Že v prvi loteriji se je po navedbah Fife prijavilo več kot 4,5 milijona ljudi za približno milijon vstopnic, kar pomeni, da so bile možnosti za uspeh izjemno majhne.

    Poleg loterij je Fifa uvedla še nekaj alternativnih, a večinoma dražjih poti. Med njimi so tako imenovani »paketi za gostoljubje« (hospitality packages), ki stanejo več tisoč dolarjev na osebo, in prodaja vstopnic prek nacionalnih nogometnih zvez.

    Pri vsaki preprodaji Fifa zasluži dvakrat. FOTO: Blair Gable/Reuters
    Pri vsaki preprodaji Fifa zasluži dvakrat. FOTO: Blair Gable/Reuters

    Najbolj sporen pa je bil poskus prodaje »pravice do nakupa« (Right To Buy) prek Fifine platforme za digitalne zbirateljske predmete, ki temelji na tehnologiji NFT.

    Navijači so lahko za več sto ali celo tisoč dolarjev kupili digitalni žeton, ki jim je zgolj zagotavljal možnost, da kasneje kupijo dejansko vstopnico – večinoma iz najdražjih kategorij.

    image_alt
    Savdijci in Trumpov zet kupujejo giganta v svetu videoiger

    Mnogi kupci so se po poročanju The Athletic počutili »prevarane«, ko so ugotovili, kaj so v resnici kupili.

    Trg, ki ga je ustvarila Fifa sama

    Krovna nogometna organizacija svojo odločitev utemeljuje z željo po zaščiti navijačev pred preprodajalci. Vendar pa je, kot opozarja Guardian, Fifa ustvarila lastno platformo za preprodajo, kjer si od vsake transakcije vzame 15-odstotno provizijo tako od prodajalca kot od kupca.

    Sanje o nogometu kot o skupnem dobru so bile kupljene in prodane nazaj po zasoljeni ceni. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
    Sanje o nogometu kot o skupnem dobru so bile kupljene in prodane nazaj po zasoljeni ceni. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

    To pomeni, da pri vsaki preprodaji zasluži dvakrat. Na tej platformi so se vstopnice za finale, ki so bile sprva naprodaj za 2.030 dolarjev, že naslednji dan pojavile po ceni 25.000 dolarjev.

    S tem je Fifa po mnenju kritikov legitimizirala trg, ki ga je prej obsojala, in postala največji preprodajalec.

    Navijaške skupine po vsem svetu so zgrožene. Ronan Evain iz organizacije Fans Europe je sistem označil za »privatizacijo turnirja, ki je bil nekoč odprt za vse«, in dodal, da Fifa gradi »svetovno prvenstvo za zahodni srednji razred in peščico srečnežev, ki lahko vstopijo v ZDA«.

    Thomas Concannon iz angleške navijaške ambasade pa je za Guardian poudaril, da bi spremljanje ekipe skozi celoten turnir z najcenejšimi vstopnicami stalo več kot dvakrat toliko kot v Katarju.

    Obetajoči spektakel se po poročanju Guardiana spreminja v »peklensko pokrajino poznega kapitalizma«. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Obetajoči spektakel se po poročanju Guardiana spreminja v »peklensko pokrajino poznega kapitalizma«. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    Geslo Fife, »Za igro. Za svet.«, tako po mnenju portala Inside World Football postaja vse bolj prazno. Sporočilo navijačem je postalo preprosto: če ne moreš plačati, ne moreš igrati. Sanje o nogometu kot o skupnem dobru in globalnem prazniku so bile, kot kaže, kupljene, prepakirane in prodane nazaj po močno zasoljeni ceni.

    image_alt
    Uefa enotna, na mizi izključitev Izraela

    Svetovno prvenstvo, ki naj bi bilo po besedah predsednika Fife Giannija Infantina »najbolj vključujoče vseh časov«, postaja zaprta skupnost, kjer pravico do pripadnosti določata umetna inteligenca in stanje na bančnem računu.

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bastian Schweinsteiger

    Schweini srečal razdiralko zakonov in zajokal (VIDEO)

    Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Bastian Schweinsteiger je bil nekaj mesecev po ločitvi od Ane Ivanović sprejet v hišo slavnih v Dortmundu.
    Peter Zalokar 10. 10. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tone Hočevar o Nobelovi nagradi za mir

    Nagrade ni dobil Trump, v resnici pa je dodeljena prav njemu

    María Corina Machado je popolno nasprotje venezuelskega vladarja Nicolása Madura, nekdaj voznika avtobusa, ki so ga Kubanci vzgojili v samodržca.
    Tone Hočevar 10. 10. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Unovčevanje dobičkov

    Kateri so vzroki za padec delnic Krke

    Delnice dolenjskega farmacevta so v dveh tednih izgubile petino vrednost in padle pod mejo 200 evrov.
    Karel Lipnik 10. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    FifavstopniceGianni InfantinoMednarodna nogometna zvezaSP 2026navijačiprodaja vstopnic

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Sanjska sezona 2025

    Težava ni v Pogačarju, temveč tistih, ki mu ne morejo slediti

    Izjemna sezona 2025 potrdila, da slovenski šampion z izjemo Mathieuja van der Poela v Sanremu in Roubaixu v profesionalni karavani nima več pravega izzivalca.
    Miha Hočevar 11. 10. 2025 | 18:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Konec nogometa za navadne ljudi? Kritiki ostri do Fife

    Fifa je z vrtoglavimi cenami in kontroverznim sistemom dinamičnega oblikovanja cen za SP 2026 sprožila val ogorčenja. Mundial postaja dogodek za elito.
    11. 10. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Razno
    Albanija

    Albansko vlado bo sestavljal Kurti

    Dosedanji premier mora parlamentu v 15 dneh predstaviti novo vlado in njen program.
    11. 10. 2025 | 17:50
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Lombardiji

    Tadej Pogačar: To je bila moja najboljša sezona doslej

    Slovenski kolesarski zvezdnik na dirki po Lombardiji slavil zgodovinsko peto zaporedno zmago. Jutri še na Krvavec.
    Miha Hočevar 11. 10. 2025 | 17:16
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Podkast Hot Ones

    Luka Dončić v solzah o Britney Spears, kremšniti in muzikalih

    Luka Dončić je bil gost legendarne spletne oddaje Hot Ones, kjer zanani obrazi opravijo intervju z novinarjem Seanom Evansom, ob tem pa jejo pekoče perutničke.
    11. 10. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Razno
    Albanija

    Albansko vlado bo sestavljal Kurti

    Dosedanji premier mora parlamentu v 15 dneh predstaviti novo vlado in njen program.
    11. 10. 2025 | 17:50
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Lombardiji

    Tadej Pogačar: To je bila moja najboljša sezona doslej

    Slovenski kolesarski zvezdnik na dirki po Lombardiji slavil zgodovinsko peto zaporedno zmago. Jutri še na Krvavec.
    Miha Hočevar 11. 10. 2025 | 17:16
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Podkast Hot Ones

    Luka Dončić v solzah o Britney Spears, kremšniti in muzikalih

    Luka Dončić je bil gost legendarne spletne oddaje Hot Ones, kjer zanani obrazi opravijo intervju z novinarjem Seanom Evansom, ob tem pa jejo pekoče perutničke.
    11. 10. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo