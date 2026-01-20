Arsenal nad Inter kot najhitrejša podzemna železnica

Za številne nogometne zvezdnike po Evropi je kratkim zimskim počitnicam že pred časom odzvonilo zaradi obveznosti v nacionalnih prvenstvih, a zdaj je napočil čas za spektakle pod evropskimi žarometi. Danes bo namreč prvič v novem koledarskem letu odmevala himna lige prvakov, v četrtek ji bo sledila evropska liga, prihodnji teden pa še konferenčna liga s Celjani. Osrednji spektakel drevišnjega sporeda pripada Interju in Arsenalu.

Lombardijska metropola Milano dnevno prinaša zelo živahen mestni utrip. V tej zimi jo bodo celo obiskale zimske olimpijske igre, na kultnem San Siru, prizorišču nogometnih in poletnih koncertnih spektaklov, bo uvodna slovesnost, sledili ji bodo dogodki na ledeni ploskvi, ki bodo privabili tudi obiskovalce iz Slovenije.