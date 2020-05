Konec prvenstva bo 22. julija

Ljubljana - V petek, 5. junija, se bo po marčevski prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa nadaljevala Prva liga Telekom Slovenije. Zdaj pa je tudi znano, da se bo končala 22. julija. Tako so odločili na seji izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS).



Prihodnji konec tedna bodo na sporedu tekme 26. kroga. Sledili bosta polfinalni tekmi pokalnega tekmovanja (Aluminij - Mura, Kalcer Radomlje - Nafta 1903), 9. in 10. junija na Brdu pri Kranju, liga pa se bo nato nadaljevala v ritmu sobota-sreda-sobota do konca junija s prekinitvijo zaradi finala pokala Slovenije, ki bo 24. junija, so pojasnili pri NZS. Edina prosta sreda do konca prvenstva bo 1. julija, saj se bo liga z 31. kolom nadaljevala 4. julija, zadnje 36. kolo pa bo 22. julija. Sezone bo konec z dvema tekmama dodatnih kvalifikacij, 26. in 30. julija.



Obenem so uradno končali 1. slovensko žensko nogometno ligo. Prvakinj niso razglasili, po odločitvi izvršnega odbora pa bodo Slovenijo v evropski sezoni 2020/21 predstavljale nogometašice ŽNK Pomurje Beltinci. »Odločitev NZS sledi navodilu Evropske nogometne zveze, da se udeleženec v ligi prvakinj določi na podlagi športnih dosežkov v času zaključka prvenstva,« pojasnjujejo pri NZS.



Podobna usoda je doletela tudi 1. slovensko ligo v dvoranskem nogometu. V sezoni 2019/20 prav tako niso razglasili prvaka. Ob upoštevanju športnih rezultatov, torej lestvice ob zaključku tekmovanja, bo slovenski udeleženec v ligi prvakov v sezoni 2020/21 Dobovec Pivovarna Kozel. V 1. ligo pa bo iz 2. napredovala ekipe Mlinše, vodilna ob prekinitvi.