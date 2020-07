Konec tedna odpira Atalanta, zaključil ga bo Juventus

Napeto na Wembleyju

Wembley bo prizorišče polfinalnih bitk pokala FA. FOTO: Tolga Akmen/AFP

Ljubljana – Zadnje nogometno prvenstvo med najmočnejšimi, ki ohranja delno napetost v boju za prvaka, je italijanska serie A. Do konca je pet kol, torej 15 točk, tokratni podaljšani konec tedna bo odgovoril na vprašanje, ali lahko kdo ogrozi nov uspeh Juventusa. Vodilni italijanski klub bo gostil Lazio v ponedeljek, žedanes (17.15) bo v Veroni krenila po točke Atalanta z, torej klub, ki ta čas igra najboljši nogomet na »škornju«. Juve do konca sezone čaka tudi tekma z Romo. Iličić ima poškodovano mišico, zato bi ga lahko trenervarčeval vse do avgustovskih tekem lige prvakov.Londonski štadion Wembley, ki ga zavoljo večkratnih spopadov z Angleži odlično poznajo tudi slovenski nogometaši, bo prizorišče enega od vrhuncev angleške sezone. Na njem bodo igrali obe polfinalni tekmi pokala FA:se bosta merilain, ki ga vodi, jutri šein