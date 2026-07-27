Kongres kliče Infantina na zagovor, novembra bi lahko bil v težavah

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (FIFA) Gianni Infantino se je znašel pod novim političnim pritiskom v Združenih državah Amerike. Vodilni demokrat v pravosodnem odboru predstavniškega doma Jamie Raskin je od prvega moža FIFA zahteval, naj se zglasi pred odborom in pojasni odnos organizacije z administracijo predsednika Donalda Trumpa.

Raskin je v pismu, ki ga je pridobil The Athletic, od Fife zahteval tudi predložitev vseh dokumentov in komunikacije s Trumpom, člani njegove administracije in organizacijo Trump Organization od leta 2024 naprej. Med drugim želi seznam vseh daril, nagrad, javnih nastopov ali drugih ugodnosti, ki jih je FIFA namenila Trumpu ali njegovim sodelavcem, ter vpogled v evidence obiskov pisarn FIFA v New Yorku in Miamiju.

Demokratski kongresnik meni, da je šla v zadnjih mesecih Fifa predaleč pri približevanju ameriškemu predsedniku. Med očitki navaja podelitev novo ustanovljene nagrade za mir Trumpu, odprtje pisarn v stolpnici Trump Tower in spremembo prizorišča žreba za svetovno prvenstvo, ki so ga namesto v Las Vegasu pripravili v Kennedyjevem centru v Washingtonu, ki ga vodi Trumpova administracija.

Balogun, preiskava, vstopnice

Dodatne polemike je sprožila odločitev med svetovnim prvenstvom, ko je po telefonskem pogovoru med Trumpom in Infantinom odpravila prepoved nastopa ameriškemu reprezentantu Folarinu Balogunu, ameriški predsednik pa je nato prostodušno razlagal, da je za to zaslužen prav on. Fifa vztraja, da je bila odločitev sprejeta neodvisno, vendar številni politiki in športni funkcionarji temu oporekajo.

Demokrat Jamie Raskin zahteva pojasnila od Infantina. FOTO: Eric Lee/Reuters

Raskin je v pismu izpostavil tudi nedavno odločitev ameriškega pravosodnega ministrstva, da opusti nadaljevanje nekaterih postopkov iz dolgoletne preiskave korupcije v svetovnem nogometu. Po njegovem mnenju bi bilo treba preveriti, ali so imele tesne vezi med Fifo in Trumpovo administracijo kakršen koli vpliv na te odločitve.

Predmet kritik je tudi prodaja vstopnic za svetovno prvenstvo. Raskin opozarja na preiskave generalnih tožilcev več ameriških zveznih držav zaradi domnevno zavajajočega dinamičnega oblikovanja cen, visokih podražitev in sprememb sedežev po nakupu vstopnic. Zahteva tudi vso komunikacijo Fife z ameriškimi oblastmi glede prodaje vstopnic.

Novembra v težavah?

Bela hiša je očitke zavrnila. Tiskovni predstavnik Davis Ingle je poudaril, da je Trump uspešno izpeljal svetovno prvenstvo, ki je po njegovih besedah ustvarilo milijardne gospodarske učinke in postalo eno najuspešnejših športnih tekmovanj v zgodovini.

Čeprav demokrati trenutno nimajo večine v predstavniškem domu in zato Infantina ne morejo prisiliti k pričanju, bi se to lahko spremenilo po novembrskih kongresnih volitvah. V tem primeru bi lahko Raskin kot predsednik odbora dobil tudi pooblastila za izdajo sodnih pozivov.