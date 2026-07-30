  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Koper, Aluminij in Bravo drevi v bitko za nove evropske nastope

Na papirju bi moral najlažje delo imeti Koper, a klub trenutno močno bremenijo neljubi dogodki, ki so se pripetili po prvoligaški tekmi z Radomljami.
Koper bo proti Runaviku s Ferskih otokov doma branil prednost dveh golov. Aleksander Golob/Amgfoto.com
Galerija
Koper bo proti Runaviku s Ferskih otokov doma branil prednost dveh golov. Aleksander Golob/Amgfoto.com
L. Š.
30. 7. 2026 | 08:44
30. 7. 2026 | 08:48
2:57
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski nogometni klubi bodo danes v kvalifikacijah za konferenčno ligo odigrali povratne dvoboje drugega kroga. Koper bo proti Runaviku s Ferskih otokov doma branil prednost dveh golov, Bravo bo na gostovanju poskušal zadržati prednost enega gola proti makedonski Škendiji, Aluminij pa se bo v gosteh meril z Dinamom iz Tirane – prva tekma se je končala brez zmagovalca, izid je bil 1:1.

image_alt
Velika celjska noč po drami enajstmetrovk

Na papirju bi moral najlažje delo imeti Koper. Po številnih neugodnih pripetljajih na poti na Ferske otoke si je že na prvi tekmi priboril lepo prednost dveh golov, delo mu je močno olajšala izključitev domačega igralca v prvem polčasu. Največja skrb v taboru kanarčkov je trenutno pretep, ki se je pripetil na drugi tekmi prve slovenske lige, ko je Koper remiziral proti Radomljam.

Bravo v Makedonijo z bremenom pretepa 

Bravo si je prejšnji teden doma proti makedonski Škendiji kljub zgodnemu zaostanku priboril prvo evropsko zmago v zgodovini. Izid prve tekme pomeni prednost, ki pa mirnega povratnega obračuna ne zagotavlja. Gre namreč za dokaj enakovrednega tekmeca, o zmagovalcu bodo odločale malenkosti. Ljubljančani na gostovanje v Makedonijo ne odhajajo z najboljšo popotnico, saj so v prvenstvu izgubili prvič po petih mesecih. Na domačem igrišču so morali priznati premoč Nafti 1903, izid je bil 0:3.

Aluminij po prestavljenem dvoboju s Celjem spočit za tekmo

Igralci Aluminija so v Albanijo odpotovali spočiti, saj konec minulega tedna niso igrali prvenstvene tekme, dvoboj s Celjani so prestavili. Pred tem so imeli namreč zgoščen urnik, kot edini slovenski klub so evropske nastope začeli že v prvem krogu v kvalifikacijah evropske lige, kjer so morali kljub solidnima predstavama premoč priznati moldavskem Šerifu.

Če sta bila prva dva evropska nastopa kljub rezultatskem minusu spodbudna, pa so precej slabšo igro pokazali na prvi tekmi proti Dinamu Cityju iz Tirane.

Ta je v Kidričevem zapustil boljši vtis, dolgo časa vodil, ob koncu pa je Matic Vrbanec izenačil in svoji ekipi omogočil nekoliko mirnejšo pot v Elbasan, kjer domače tekme igra Dinamo. Trener Aluminija Jura Arsič je prepričan, da lahko njegovi varovanci v gosteh prikažejo precej boljšo predstavo kot doma.

Tekmi v Kopru in albanskem Elbasanu se bosta začeli ob 21. uri, Bravo bo v Skopju na delu že eno uro prej.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu

Ko je Collina dejal: »Slavko Vinčić«, je sledil šok, potem ponos

Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić se pri 46 letih poslavlja od kariere. Ponosen na sanjski zaključek in dobro delo v finalu SP.
Nejc Grilc 29. 7. 2026 | 16:55
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Lakers še niso končali, zanima jih bivši igralec Olimpije

V Kalifornijo sta že prišla Walker Kessler in Kevon Looney, toda vodilni pri Los Angeles Lakers si želijo še eno okrepitev.
29. 7. 2026 | 09:54
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Uefa

Znana imena v žrebu lige prvakov, na obzorju pravi spektakel

Evropska nogometna zveza (Uefa) je tudi uradno potrdila termin žreba za novo sezono lige prvakov.
28. 7. 2026 | 14:10
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Lewa zavrnil 200 milijonov, da bi ostal v Barceloni, pristal je v Ameriki

Poljak je ob ponudbi iz Saudove Arabije čakal na novo pogodbo Barcelone, Deco in Hansi Flick pa sta imela drugačne načrte.
28. 7. 2026 | 13:07
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za ligo prvakov

Če so Celjani srečni, lahko tudi srečno napredujejo

Slovenski prvaki drevi tretjič lovijo napredovanje v 3. kolo kvalifikacij za ligo prvakov. Manj živčnosti in kaosa ter več kompaktnosti.
Gorazd Nejedly 28. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
KOLUMNA

Dr. Vesna V. Godina: Tako me je neznanec v Kiku postavil na družbeno lestvico

»Rekel mi je, da si ni mislil, da mi gre tako slabo, da moram kupovati v Kiku,« piše dr. Vesna V. Godina v novi kolumni za Onoplus.
Vesna V. Godina 28. 7. 2026 | 09:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Absentizem

Tudi za bolniško zaradi nege nov režim

Na več odsotnosti zaradi nege vplivata tudi visoka zaposlenost in kasnejše upokojevanje.
Barbara Hočevar 28. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Nesreča v gorah

70-letnik želel pod Triglavom fotografirati okolico, pri tem pa zdrsnil in umrl

Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije so reševalci letos posredovali na 405 intervencijah. V slovenskih gorah je umrlo 13 ljudi.
28. 7. 2026 | 06:03
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Sodba

Hčerini prijateljici je grozil, da jo bodo pretepli

Aleš Kovačič je bil že večkrat zaprt, tudi zaradi izsiljevanja. Sodnica je sprejela njegovo priznanje krivde.
Tanja Jakše Gazvoda 28. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Dolgoživost

Dobrodošli v prihodnosti medicine dolgoživosti

Staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo.
Lucija Mulej 28. 7. 2026 | 17:00
Preberite več

Več iz teme

kvalifikacije za konferenčno ligokvalifikacijeKoperaluminijBravoPrva liga Telemach

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Varnost muzejev

Drzna tatvina: kot turista v muzej, ven pa z 2500 let staro keltsko ogrlico

Drzna tatvina v Burgundiji je sprožila nov francoski načrt za varovanje več kot 3000 muzejev, spomenikov in cerkva.
30. 7. 2026 | 09:19
Preberite več
Novice  |  Svet
Potres

V potresu umrlo najmanj 30 ljudi, odmeva reševalna akcija v mačji kavarni

Več ljudi je umrlo po zrušenju dela nakupovalnega središča, kjer je približno uro pozneje območje prizadela še eksplozija.
30. 7. 2026 | 09:06
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
INTERVJU

Zvezdan Pirtošek: Prav zdaj se tudi v Sloveniji kaže luč na koncu tunela

Nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek o novih možnostih zdravljenja Alzheimerjeve bolezni, strahu pred demenco, starizmu in dostojanstvu starejših.
Nika Vistoropski 30. 7. 2026 | 09:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Koper, Aluminij in Bravo drevi v bitko za nove evropske nastope

Na papirju bi moral najlažje delo imeti Koper, a klub trenutno močno bremenijo neljubi dogodki, ki so se pripetili po prvoligaški tekmi z Radomljami.
30. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Cene pogonskih goriv

Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum

Evropska zakonodaja, ki določa najnižje ravni obdavčitve energentov, članicam omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo.
30. 7. 2026 | 08:39
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
INTERVJU

Zvezdan Pirtošek: Prav zdaj se tudi v Sloveniji kaže luč na koncu tunela

Nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek o novih možnostih zdravljenja Alzheimerjeve bolezni, strahu pred demenco, starizmu in dostojanstvu starejših.
Nika Vistoropski 30. 7. 2026 | 09:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Koper, Aluminij in Bravo drevi v bitko za nove evropske nastope

Na papirju bi moral najlažje delo imeti Koper, a klub trenutno močno bremenijo neljubi dogodki, ki so se pripetili po prvoligaški tekmi z Radomljami.
30. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Cene pogonskih goriv

Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum

Evropska zakonodaja, ki določa najnižje ravni obdavčitve energentov, članicam omogoča, da v posebnih okoliščinah zaprosijo za drugačno davčno obravnavo.
30. 7. 2026 | 08:39
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo