Koper, Aluminij in Bravo drevi v bitko za nove evropske nastope

Slovenski nogometni klubi bodo danes v kvalifikacijah za konferenčno ligo odigrali povratne dvoboje drugega kroga. Koper bo proti Runaviku s Ferskih otokov doma branil prednost dveh golov, Bravo bo na gostovanju poskušal zadržati prednost enega gola proti makedonski Škendiji, Aluminij pa se bo v gosteh meril z Dinamom iz Tirane – prva tekma se je končala brez zmagovalca, izid je bil 1:1.

Na papirju bi moral najlažje delo imeti Koper. Po številnih neugodnih pripetljajih na poti na Ferske otoke si je že na prvi tekmi priboril lepo prednost dveh golov, delo mu je močno olajšala izključitev domačega igralca v prvem polčasu. Največja skrb v taboru kanarčkov je trenutno pretep, ki se je pripetil na drugi tekmi prve slovenske lige, ko je Koper remiziral proti Radomljam.

Bravo v Makedonijo z bremenom pretepa

Bravo si je prejšnji teden doma proti makedonski Škendiji kljub zgodnemu zaostanku priboril prvo evropsko zmago v zgodovini. Izid prve tekme pomeni prednost, ki pa mirnega povratnega obračuna ne zagotavlja. Gre namreč za dokaj enakovrednega tekmeca, o zmagovalcu bodo odločale malenkosti. Ljubljančani na gostovanje v Makedonijo ne odhajajo z najboljšo popotnico, saj so v prvenstvu izgubili prvič po petih mesecih. Na domačem igrišču so morali priznati premoč Nafti 1903, izid je bil 0:3.

Aluminij po prestavljenem dvoboju s Celjem spočit za tekmo

Igralci Aluminija so v Albanijo odpotovali spočiti, saj konec minulega tedna niso igrali prvenstvene tekme, dvoboj s Celjani so prestavili. Pred tem so imeli namreč zgoščen urnik, kot edini slovenski klub so evropske nastope začeli že v prvem krogu v kvalifikacijah evropske lige, kjer so morali kljub solidnima predstavama premoč priznati moldavskem Šerifu.

Če sta bila prva dva evropska nastopa kljub rezultatskem minusu spodbudna, pa so precej slabšo igro pokazali na prvi tekmi proti Dinamu Cityju iz Tirane.

Ta je v Kidričevem zapustil boljši vtis, dolgo časa vodil, ob koncu pa je Matic Vrbanec izenačil in svoji ekipi omogočil nekoliko mirnejšo pot v Elbasan, kjer domače tekme igra Dinamo. Trener Aluminija Jura Arsič je prepričan, da lahko njegovi varovanci v gosteh prikažejo precej boljšo predstavo kot doma.

Tekmi v Kopru in albanskem Elbasanu se bosta začeli ob 21. uri, Bravo bo v Skopju na delu že eno uro prej.