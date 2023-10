Koper in Bravo brez zmagovalca

Nogometaši Kopra in Brava so se v 14. kolu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Koprčani in Šiškarji so na Bonifiki prikazali kar všečno predstavo, ki se je glede na prikazano kar nekako zasluženo končala brez zmagovalca. To pomeni, da so Primorci niz neporaženosti podaljšali na deset tekem in vsaj začasno ostajajo drugi s šestimi točkami zaostanka za Celjem, Bravo pa je četrti z 11 točkami manj od vodilne zasedbe prvenstva.

Ekipi v prvih 20 minutah nista imeli nevarnejše akcije, v 21. pa je nekoliko boljši Bravo prišel do strela z glavo, a je Matej Poplatnik meril preveč po sredini. Koprčani so se počasi prebujali, zadeli pa iz prve nevarne akcije, ko so gosti v 32. minuti žogo odbili na rob kazenskega prostora, od koder je kazahstanski reprezentant Ramazan Orazov natančno meril v zgornji kot Bravovih vrat za 1:0. Ljubljančani so bili blizu izenačenju v 36. minuti, ko je Poplatnik s strelom z glavo zadel vratnico, tudi v naslednjih minutah pritiskali proti koprskim vratom, a jim kljub obetavni igri ni uspelo premagati Klemna Hvaliča.

Tudi v uvodu drugega dela je Bravo kazal napadalne namere, med drugim je moral Hvalič s konicami prstov v kot odbiti žogo po nevarnem strelu Marka Španringa v 55. minuti. Matic Ivanšek pa je v 58. minuti izid poravnal na 1:1, potem ko je najprej Poplatnik streljal, Hvalič je žogo odbil, na pravem mestu pa je bil 19-letni Ivanšek in nato zadel na drugi zaporedni tekmi.

Poplatnik je bil v 80. minuti blizu izjemnega zadetka, ko je z volejem poskusil s približno 35 metrov in zadel prečko, pri Kopru pa je Enej Jelenič na drugi strani iz bližine zadel vratnico ob posredovanju gostujočega vratarja Matija Orbanića.

Prva liga Telemach, 14. kolo:

Petek:

Celje – Domžale 3:1 (1:0; Vuklišević 21., Popovič 74./11m, Bajde 89.; Stuparević 66.)

Sobota:

Koper – Bravo (Orazov 32.; Ivanšek 58.)

Maribor – Rogaška (20.15)

nedelja:

Kalcer Radomlje – Mura (15.00)

Olimpija – Aluminj (17.30)