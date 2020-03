Koper in Gorica v 2. SNL ne bosta mogla zlahka

Ljubljana – Začetek spomladanskega dela prvenstva v 2. slovenski nogometni ligi je minil povsem v senci dogajanja v elitni druščini. A je bilo v drugem razredu še kako zanimivo, med drugim so se v 20. krogu (od skupno 30) pošteno opekli vsi glavni kandidati za napredovanje. Vodilni Koper je doma le remiziral z Brežicami (1:1), drugouvrščena Gorica je na Dobu izgubila (0:2), tretjeuvrščene Radomlje so pred svojimi navijači igrale neodločeno s Fužinarjem (1:1).

Kanarčki pojedli jezikovo juho

Trener Koprčanov Miran Srebrnič odkrito izraža nezadovoljstvo s predstavo na Bonifiki, sploh z igro v prvem polčasu. "Moji igralci morajo izboljšati pristop v igri, pokazati več želje. To nam je v prvem delu manjkalo, v drugem pa je bilo precej bolje, a smo bili v težkem položaju po zaostanku. Prejeli smo naivni zadetek po kotu. To ni bila realna slika naše ekipe, igralci lahko in morajo dati več," je jasen Srebrnič, ki na Obali že močno čuti pritisk z zahtevami po gladki neposredni uvrstitvi v prvo ligo, torej s prvega mesta in izdatno točkovno prednostjo.



Prva postava kanarčkov se bere malodane kot all-star seznam: Ivan Vargić, Dare Vršič, Goran Galešić, Dejan Djermanović, Goran Jozinović, Damir Hadžić, Timotej Dodlek ... "Zavedamo se, da moramo zmagovati v nizu, toda v vse močnejši drugi ligi se prav vse ekipe zelo dobro pripravijo na favorite. Na vsaki tekmi moramo biti maksimalni," opozarja Srebrnič, igralcem pa je z jezikovo juho postregel tudi predsednik Ante Guberac, ki ne trpi nadute filozofije "bomo že nekako".

Gorica plačuje in sledi ciljem

Kot da je prežeči koronavirus iz sosednje Italije spodrezal noge tudi nogometašem Gorice, ki so proti pričakovanjem klonili proti Dobu v gosteh. Trener Borivoje Lučić še uigrava moštvo z nekaj novinci iz tujine, medtem pa anonimni kritiki na spletu s pridom izrabijo vsak trenutek za negativne komentarje, ki brez resnih argumentov oznanjajo vsesplošno katastrofo.



"Očitajo nam, da odganjamo domače igralce in se naslanjamo na tujce. Štoper Žiga Lipušček nas je zapustil na lastno željo, potem ko smo mu ponudili vse in še več za naše razmere. Obveljala je njegova, poleti bi potekla pogodba, zato smo zdaj vsaj nekaj iztržili z njegovim prestopom. Namesto Lipuščka smo pripeljali 26-letnega Filipinca s španskim potnim listom Diega Bardanco Floreza, ki je podoben branilec kot Lipušček, s svojo kakovostjo pa nam bosta gotovo koristila tudi posojena vezista, 22-letni Španec Victor Aliaga in 19-letni Hrvat Mateo Itrak, ki ne predstavljata posebnega bremena za klubski proračun," je pojasnil športni direktor Miran Burgić.



Nekdanji golgeter modro-belih ne razume gneva določenega dela navijačev: "Nabralo se je preveč negativizma. Kot da ne bi vedeli, da je klub pod aktualnim vodstvom že pet let v obdobju finančne sanacije, zaradi tega pa trpijo tudi rezultati. Poplačali smo že skoraj ves, skoraj 2-milijonski dolg, ki smo ga podedovali. Nismo pretentali upnikov kot mnogi drugi. Uvodne sezone z novo upravo so se izšle sanjsko, tudi zaradi nastopov v evropskem tekmovanju, lani pa se nam rezultatsko ni izšlo. A zato še ni konec sveta, mi še naprej sledimo svojim ciljem, to je tudi popolno finančno okrevanje kluba in vrnitev v prvo ligo."