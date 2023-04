Koper ni strl Radomelj

Nogometaši Kalcer Radomelj in Kopra so se v 32. kolu Prve lige Telemach v Domžalah razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Nogometaši Kopra na gostovanjih pri Radomljah tradicionalno beležijo dobre rezultate. Na zadnjih osmih tekmah so le enkrat izgubili in enkrat remizirali, remi pa so vknjižili tudi tokrat. Glede na formo obeh ekip v zadnjem času je izid realen, povsem pa tudi ustreza dogodkom na igrišču. Koprčani so sicer kazali za odtenek več želje, predvsem v drugem polčasu imeli več žogo v nogah, tri točke bi jim v boju za Evropo prišle še kako prav, toda morali jih bodo iskati drugje.

Radomljani, ti so ostali neporaženi na sedmi zaporedni tekmi, so v zadnjem trenutku ostali brez vratarja Emila Velića, ki je imel na ogrevanju težave z bolečinami v hrbtu, zato ga je zamenjal Luka Baš. In prav mladi vratar je bil eden krivcev, da so zaradi poškodb spet močno oslabljeni Primorci že v prvem resnem napadu povedli. Matej Palčič je z desne strani v kazenski prostor poslal na videz nenevarno žogo, toda v obrambi Radomelj je prišlo do nesporazuma, neodločna sta bila Uroš Korun in Sandi Nuhanović, praktično prepustila žogo Nigerijcu Brightu Edomwonyiju, ki mu je ni bilo težko poslati v mrežo.

V končnici so domači vendarle pokazali, da znajo biti nevarni, predvsem po prekinitvah. Najprej je v 42. minuti Nuhanović po prostem strelu z desne strani streljal čez gol, v sodniškem dodatku pa je prišlo do izenačenja po akciji iz kota. Vicko Ševelj je poslal natančen predložek, Ester Sokler je bil v sredini neoviran, z glavo je poslal žogo za hrbet vratarja Adnana Golubovića.

Izidi 32. kola

sobota:

Kalcer Radomlje – Koper 1:1 (Sokler 45.; Edomwonyi 2.)

17.30 CB24 Tabor – Mura

20.15 Maribor – Domžale

nedelja:

15.00 Gorica – Olimpija

17.30 Bravo – Celje