Nogometaši Kopra so na zadnji tekmi 16. kola domačega nogometnega prvenstva premagali Aluminij z 2:0 (N'Diaye 13.; Iličić 42.).

Že sedmo zapovrstjo so Primorci končali brez poraza, tokrat so vpisali zmago proti ekipi Jure Arsića in imajo na vrhu lestvice pred prvim zasledovalcem Mariborom pet točk naskoka. Aluminij, ki na Bonifiki ni zmagal od leta 2021, je ostal sedmi.

Sicer pa so prvo nevarno akcijo na tekmi izpeljali Kidričani, Luka Baš pa ni imel težav s poskusom Bedeja Osujija. Koprčani so nato prevzeli pobudo, v 13. pa tudi povedli. Po kotu z leve strani, ki ga je izvedel Josip Iličić, se je žoga odbila v bližino gola, kjer je bil dobro postavljen Bassirou N'Diaye in matiral Florijana Raduho. Koprčani so nato znova zadeli, toda gol Brona Iraborja ni obveljal, po pregledu posnetka je Alen Bubek dosodil prepovedan položaj N'Diayeja. Je pa obveljal Iličićev v 42. minuti, ko je Alvaro Roncal preprečil iznos žoge Aluminija iz lastnega kazenskega prostora, žoga se je odbila do nekdanjega slovenskega reprezentanta, ki jo je nato poslal pod prečko iz bližine z 2:0.

Iličić je v 52. minuti imel na voljo nov prosti strel, a žogo poslal mimo gola, tako kot iz igre Vito Težak na drugi strani nekaj trenutkov pozneje. Sicer pa v tem obdobju igra ni bila posebej razburljiva, Kidričani so se trudili kaj opraviti v napadu, Koper pa poskušal nadzorovati lepo prednost.

V 63. je imel Težak novo lepo priložnost, streljal v kazenskem prostoru, vendar ga je Filip Bačkulja v zadnjem trenutku blokiral. Na drugi strani je Irabor po hitrem napadu poskusil v kazenskem prostoru, vendar zadel le zunanji del mreže, v 79. pa je Ibrahim Lawal z roba kazenskega prostora žogo poslal v naročje Raduhe. V izdihljajih tekme se je Irabor še dvakrat znašel v obetavnih akcijah, vendar iztržil le dva udarca iz kota, teh pa Koprčani niso izkoristili, tako kot še ene priložnosti Frana Tomeka tik pred koncem tekme.