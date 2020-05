FOTO:Koper pred desetimi leti zadal prvi udarec Zahovićevemu Mariboru

Ljubljana

aprila leta 2010 je bil Koper po zmagi v Velenju v 32. kolu neulovljiv za tekmece.

Miran Pavlin jo je namesto v Olimpijinem dresu v Koprovem zagodel Mariboru.

25 let od prvaka do prvaka

Koper je pred 35 leti prvič osvojil naslov prvaka v republiški ligi.

Prihod Mirana Pavlina je sprožil šampionski pohod v sezoni 2009/10.

Na Bonifiki so vselej redno vzgajali odlične mlade nogometaše.

Takoj v(na) slovenski vrh

Predsednik Kopra Ante Guberac je bil eden od ključnih mož, ko je bil Koper prvak, in je tudi zdaj, ko se je vrnil v 1. SNL. FOTO: Boris Šuligoj

- Koprska nogometna zgodovina zadnjih 35 let je bila vznemirljiva in burna. Ko je zapihala burja, je odpihnila vse, ko je bila bonaca, so se majali klubski temelji. Med prvim naslovom slovenskega prvaka, ki ga je klub z Bonifike osvojil še v nekdanji državi, in drugim v samostojni Sloveniji je minilo 25 let.Pred natanko desetimi leti, 16. maja, je Koper v Lendavi končal šampionsko pot, ki je že v 32. kolu po zmagi v Velenju z 2:0 dala petega prvaka v samostojni državi – po Olimpiji, Mariboru, Gorici in Domžalah. Junakov je bilo več, od umirjenega trenerjado prvega strelca(12 golov), izkušenega, povratnika iz tujine, domačih fantov... Toda ključna sta bilater tedanji duhovni vodja in zdajšnji predsednik klubaMinulih 35 let Kopra so zaznamovali vzponi in padci. Po prvem zmagoslavju in preboju na državno raven v medrepubliško ligo je v samostojno Slovenijo prišel izčrpan. Najboljši fantje z dodatkom iz Izole so zmagoslavno nadaljevali pri Olimpiji, medtem ko je Koper prestopal od prve do druge lige. Dokler ... Najprej je na sceno stopil ambiciozni župan, ki je prenovil in ustvaril nogometno utrdbo Bonifiko, potem je pri vzponu izdatno pomagal. Brez zdajšnjega Olimpijinega predsednika Koper ne bi imel dveh pokalnih lovorik, ki sta bili predhodnici šampionske, pač pa bi bil bitko z lokalnimi primorskimi tekmeci. Popović in Mandarić sta bila po sporu tudi ključna akterja potopa po vnovičnem uspešnem obdobju pod Guberčevo taktirko in z rodom obetavnih domačih fantov, ki jih je proti pokalni lovoriki popeljal italijanski trenerPopovićev sestop z lokalnega prestola in Mandarićev »dovolj vas imam«, ker je klub odstopil od dogovora o vračanju dolga, je Koper potopil na dno. Vloga rešilnega kapitana je še drugič pripadla zanesenjaku Gubercu, ki je s svojim štabom pomočnikov in ob pomoči »korona« ukrepa v obliki odločitve Nogometne zveze Slovenije, da vodilni iz 2. SNL napreduje v 1. SNL, že v tretji sezoni vrnil Koper med najboljše v državi.»Ne želimo se ustaviti. Lahko smo prvaki, vemo, kako,« ob vrnitvi v 1. SNL smelo napoveduje prvi mož kluba Guberac. Toda previdno, Popovićeva »liga prvakov« še ni pozabljena. A prav ta ušesom prijetna norost je izkušnja, na kateri lahko Koper gradi prihodnost. Izhajajoč iz tega, da ne sme ponavljati napak, ki so temeljile na izključevanju domačih fantov in novačenju tujcev z vseh vetrov pod vplivom menedžerjev. Najmočnejši Koper so namreč vedno sestavljali doma vzgojeni nogometaši, ki so blesteli tudi v močnejših okoljih. Nekoč v Ljubljani, zdaj v Mariboru ali v tujini.»Škoda, ker smo v zadnjih letih izgubili svoje najbolj nadarjene fante. A verjemite mi, Koper že vzgaja nove odlične nogometaše,« je del formule, ki bi Koper lahko vrnila na slovenski vrh. Z bogatim ulovom kapitalcev, kot so domači fantjein še kdo, ki jih predsednik vabi v klub, bo Koper lahko takoj izzval Olimpijo in Maribor.