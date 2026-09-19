Koper prvič z novim trenerjem, Maribor prvič z navijači

Vrača se slovensko nogometno prvenstvo, in sicer še zadnjič pred 10. oktobrom. Nato sledi premor za tekme reprezentanc v novi sezoni Uefine lige narodov. Sobota prinaša tekmi v Sežani in Ljudskem vrtu, nedelja še tri v Domžalah, Murski Soboti in Grosuplju.

Prva liga Telemach, 10. kolo :

sobota:

Koper – Nafta (17.30, Sežana)

Maribor – Aluminij (20.15)

nedelja:

Bravo – Olimpija (15, Domžale)

Mura – Celje (17.30)

Brinje – Kalcer Radomlje (20.15)

Koper bo v Sežani gostil Nafto, pri Primorcih se začenja obdobje po Zoranu Zeljkoviću, ki je odšel v Celje. Moštvo je prevzel Milan Anđelković, njegov prvi tekmec bo Nafta, ki ima le dve točki manj od Kopra in je eno prijetnejših presenečenj sezone. Primorci bodo brez kaznovanih Browna Iraborja in Frana Tomeka, Lendavčani pa prihajajo po zmagi nad Brinjem in pokalni enajstici proti Čentibi.

V Ljudskem vrtu bo vodilni in v prvenstvu še neporaženi Maribor gostil Aluminij. Vijoličasti se morajo odzvati po nepričakovanem pokalnem izpadu na Prevaljah, Darko Milanič pa je poraz označil za velik spodrsljaj. Maribor bo prvič po štirih domačih tekmah igral pred navijači, toda naloga ne bo lahka: Aluminij je v prejšnjem kolu v Fazaneriji razbil Muro kar s 6:1.

Nedelja: od Domžal do Grosuplja

Nedeljski spored bo v Domžalah odprl ljubljanski derbi Brava in Olimpije. Bravo je drugi s 15 točkami, Olimpija jih ima 14, še bolj pomenljiva pa je statistika medsebojnih tekem: Šiškarji so dobili zadnjih pet dvobojev. Bravo prihaja po odmevnem preobratu proti Celju, Olimpija pa je ujela boljši ritem in v prvenstvu ni izgubila že pet tekem.

Popoldne bo Mura v Fazaneriji pričakala Celje. Prekmurci morajo pokazati povsem drugačen obraz po domačem porazu z Aluminijem z 1:6, prvaki pa v Mursko Soboto prihajajo z novim trenerjem Zoranom Zeljkovićem. Ta je po odhodu iz Kopra že debitiral na celjski klopi ob porazu z Bayerjem v Leverkusnu z 0:2, zdaj ga čaka še prvi prvenstveni izziv.

Konec tedna bosta sklenila Brinje Grosuplje in Kalcer Radomlje. Gre za neposredni obračun ekip s spodnjega dela lestvice: Brinje ima osem točk, Radomlje pet. Grosupeljčani so v prejšnjem kolu izgubili proti Nafti, Radomljani pa proti Mariboru, zato bosta obe moštvi iskali pomembne točke v boju za mirnejše nadaljevanje prvenstva.