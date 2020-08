Koper za začetek v Bohinju

Brdo pri Kranju – Na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju so izžrebali pare uvodnega kroga slovenskega pokala. Tekme bodo na sporedu 2. septembra. Klubi bodo v tem delu tekmovanja igrali le po eno tekmo.

V prvem krogu tekmovanja, ki se bo po novem imenovalo pokal Pivovarna Union, potem ko sta vodstvi NZS in pivovarne podpisali dogovor o sodelovanju za dve leti, bo nastopilo 24 moštev. Branilka lovorike Mura, Celje, Maribor in Olimpija, ki zastopajo Slovenijo v evropskih tekmovanjih, bodo uvodoma prosti.



Pari 1. kroga: Odranci – Triglav Kranj, Bohinj – Koper, Adria – Aluminij, Brežice Terme Čatež – Jadran Dekani, Ilirija 1911 – Domžale, Tinex Šenčur – Nafta 1903, Čarda Martjanci – Rudar Velenje, Beltinci Klima Tratnjek – Bravo, Mons Claudius – Kalcer Radomlje, Koroška Dravograd – Drava, Bistrica – CB 24 Tabor Sežana, Fužinar Vzajemci – Brda.