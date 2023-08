Koprčani iz Šiške skočili na vrh lestvice

Nogometaši Kopra so na uvodni tekmi 5. kola domačega prvenstva v Ljubljani ugnali Bravo s 3:0 (1:0; Nkada 41., Ruedl 48., Vešner Tičić 75.) in se zavihteli na vrh prvenstvene lestvice. Zdaj imajo tako kot Mariborčani devet točk, le da slednje preizkušnja v tem kolu, in sicer proti Rogaški v Krškem, še čaka.

Primorci so v prejšnjem kolu doživeli prvi poraz v novi sezoni, tokrat pa so se odločno lotili naloge in po nekaj zapravljenih priložnosti zabili gol v sklepnem delu 1. polčasa: Maks Barišić je z leve strani natančno podal, Nkada pa je na drugi vratnici prehitel obrambo domačih in žogo s šestih metrov potisnil v gol. Nadaljevanje je zelo hitro prineslo podvojitev vodstva. Osuji je pobegnil po levi strani in podal v kazenski prostor, kjer je Andraž Ruedl spretno z nekaj metrov pospravil žogo v mrežo.

Po tem golu je ritem igre padel, gostje so se zadovoljili s trdnim vodstvom, domačim pa niti z menjavo štirih igralcev v 60. minuti ni uspelo spremeniti poteka dvoboja.

Po lepi moštveni akciji je Luka Vešner Tičić zaokrožil zmago Koprčanov, ki so nato tekmo prav rutinsko pripeljali do konca.

V naslednjem kolu, 27. t. m., bodo nogometaši Brava gostovali pri Radomljanih, Koprčani pa se bodo dan prej doma pomerili z Rogaško.