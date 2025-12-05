Koprčani leto zaključili z domačo zmago nad Domžalčani

Koprčani so dosegli deveto zmago v državnem prvenstvu in po nepopolnem krogu po točkah ujeli drugouvrščene Mariborčane, medtem ko Domžalčani po dvanajstem porazu ostajajo na zadnjem mestu v desetčlanski elitni ligi. Druge tekme zadnjega kroga pred zimskim premorom bodo na sporedu konec tega tedna, sobotna para sta Maribor - Aluminij in Kalcer Radomlje - Mura, nedeljska pa Bravo Big Bang - Olimpija in Celje - Primorje.

Domžalčani so se takoj po uvodnem žvižgu glavnega sodnika Alena Bubka zbrali ob robu igrišča ter slovensko javnost na simboličen način opozorili na pereče težave v svojem klubu. Državnim prvakom v sezonah 2006/07 in 2007/08 zavoljo slabega gmotnega položaja po črnem scenariju celo grozi stečaj in slovo od prvoligaške druščine.

Izbranci domačega trenerja Zorana Zeljkovića so od prve minute zaigrali napadalno in skušali doseči vodilni gol. To jim je uspelo v 15. minuti, po ostrem in natančnem predložku Josipa Iličića z leve strani je bil v gostujočem kazenskem prostoru najvišji Srb Filip Damjanović in po strelu z glavo zadel za 1:0.

V 26. minuti je Bubek pokazal na enajstmetrovko za Domžalčane zaradi igranja z roko Kamila Manserija v kazenskem prostoru po strelu Reneja Hrvatina, uspešen "eksekutor" pa je bil Haris Vučkić.

V 71. minuti je Flavio Junčaj po nasprotnem napadu streljal mimo desne vratnice vratarja Jurharja, šest minut kasneje pa so gostitelji povedli z 2:1. Domači rezervist Andraž Ruedl je po samostojnem prodoru najprej izsilil kot z leve strani, po podaji Nika Omladića pa po strelu z glavo dosegel tudi odločilen gol na tekmi.

Prva liga Telemach, 17. kolo:

Petek:

Koper – Domžale 2:1

Sobota:

Maribor – Aluminij (15.00)

Kalcer Radomlje – Mura (17.30)

Nedelja:

Bravo Big Bang – Olimpija (15.00)

Celje – Primorje (17.30)