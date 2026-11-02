Koprčani pobegnili tekmecem

Nogometaši Kopra so se po gladki zmagi pred dnevi v derbiju z Mariborom (4:0) veselili novega uspeha – tokrat so v Stožicah ugnali Bravo z 2:1 (Guček 53., Irabor 70.; Tučič 64.). Tako so niz brez poraza podaljšali na pet tekem, obenem pa na vrhu pobegnili drugouvrščenemu Mariboru za štiri točke.

Kljub rahlemu uvodnemu zatišju je v 15. minuti Aldin Jakupović po hitro izgubljeni žogi Kopra prišel do strela v kazenskem prostoru, vendar je zgrešil cilj. V 18. minuti se je Alvaro Roncal odločil za močan strel z velike razdalje, toda izkušeni domači čuvaj mreže Matjaž Rozman je bil zbran in žogo odbil. V 22. so Primorci sicer izpeljali lepo akcijo, ki jo je z roba kazenskega prostora učinkovito končal Josip Iličić, toda zadetek ni obveljal zaradi predhodnega prepovedanega položaja Davida Pejičića. Nato je tudi Bravo v 27. minuti nevarno ogrozil Luko Baša v koprskih vratih, ko je malce z desne strani poskusil znova Jakupović, žoga pa se je od vratnice odbila v igrišče. Istemu igralcu tudi v tretje ni uspelo ukaniti Baša, ko je mlačno streljal v 32. minuti, Irabor pa je bil na drugi strani takoj zatem premalo natančen.

V 53. minuti so Koprčani zabili vodilni gol. Iličić je poslal žogo v kazenski prostor z leve strani, Luka Guček pa je z glavo zadel za 1:0. Dobrih deset minut pozneje je James Arinze z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil eden rezervistov Milan Tučić in zadel za 1:1. Toda Koper je hitro spet prišel do prednosti. Giuseppe Agyemang je z leve strani podal pred vrata, kjer je bil najvišji Brown Irabor za 2:1.

Primorci so nato dokaj suvereno nadzorovali tekmo proti ekipi Aleša Arnola, ki se je v končnici odločil dodatno okrepiti napad, medtem ko je Milan Anđelković krepil obrambo. Poteza bi se v 92. minuti skorajda izplačala Arnolu, saj je Tučić zadel vratnico, a je ostalo pri vodstvu gostov.