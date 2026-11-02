  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Koprčani pobegnili tekmecem

Nogometaši Kopra so se veselili točk v Stožicah in niz brez poraza podaljšali na pet tekem.
Brown Irabor je zabil gol odločitve za zmago Kopra. FOTO: Aleksander Golob
Galerija
Brown Irabor je zabil gol odločitve za zmago Kopra. FOTO: Aleksander Golob
STA, Š. R.
2. 11. 2026 | 19:46
2:27
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nogometaši Kopra so se po gladki zmagi pred dnevi v derbiju z Mariborom (4:0) veselili novega uspeha – tokrat so v Stožicah ugnali Bravo z 2:1 (Guček 53., Irabor 70.; Tučič 64.). Tako so niz brez poraza podaljšali na pet tekem, obenem pa na vrhu pobegnili drugouvrščenemu Mariboru za štiri točke. 

Kljub rahlemu uvodnemu zatišju je v 15. minuti Aldin Jakupović po hitro izgubljeni žogi Kopra prišel do strela v kazenskem prostoru, vendar je zgrešil cilj. V 18. minuti se je Alvaro Roncal odločil za močan strel z velike razdalje, toda izkušeni domači čuvaj mreže Matjaž Rozman je bil zbran in žogo odbil. V 22. so Primorci sicer izpeljali lepo akcijo, ki jo je z roba kazenskega prostora učinkovito končal Josip Iličić, toda zadetek ni obveljal zaradi predhodnega prepovedanega položaja Davida Pejičića. Nato je tudi Bravo v 27. minuti nevarno ogrozil Luko Baša v koprskih vratih, ko je malce z desne strani poskusil znova Jakupović, žoga pa se je od vratnice odbila v igrišče. Istemu igralcu tudi v tretje ni uspelo ukaniti Baša, ko je mlačno streljal v 32. minuti, Irabor pa je bil na drugi strani takoj zatem premalo natančen.

V 53. minuti so Koprčani zabili vodilni gol. Iličić je poslal žogo v kazenski prostor z leve strani, Luka Guček pa je z glavo zadel za 1:0. Dobrih deset minut pozneje je James Arinze z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil eden rezervistov Milan Tučić in zadel za 1:1. Toda Koper je hitro spet prišel do prednosti. Giuseppe Agyemang je z leve strani podal pred vrata, kjer je bil najvišji Brown Irabor za 2:1.

Primorci so nato dokaj suvereno nadzorovali tekmo proti ekipi Aleša Arnola, ki se je v končnici odločil dodatno okrepiti napad, medtem ko je Milan Anđelković krepil obrambo. Poteza bi se v 92. minuti skorajda izplačala Arnolu, saj je Tučić zadel vratnico, a je ostalo pri vodstvu gostov.

 

   

 

      Lestvico zagotavlja Sofascore

   

 

Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
21. 10. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
21. 10. 2026 | 11:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vrh gospodarstva

Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Delo 23. 10. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Finančni kompas
Vredno branja

Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
Preberite več
Ne spreglejte
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Intervju z Ivano Gažić

Prihaja indeks osmih borz, med njimi je tudi Ljubljanska. Kaj to sploh pomeni?

Pogovarjali smo se s predsednico uprave Zagrebške borze Ivano Gažić, ki je tudi predsednica nadzornega sveta Ljubljanske borze.
Aleksandar Lukić 31. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

S programsko opremo spreminjajo delo v laboratorijih

BioSistemika je ponudnik analitske, diagnostične in raziskovalne programske opreme ter strateški partner pri digitalni preobrazbi laboratorijev.
Milka Bizovičar 29. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Najboljša zaščita je tista, ki deluje, preden nastopi težava

Kakšne so rešitve za bolniško odsotnost in kako se lahko zavarujejo finančne izgube pri samostojnih podjetnikih.
Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Prihodnost ni v tem, da bi ljudje plačevali manj, temveč pametneje

Prihajata naročanje in plačevanje prek agentov umetne inteligence, ki delujejo v imenu uporabnikov, napoveduje Peter Bakenecker iz Mastercarda.
Miran Varga 29. 10. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

1. SNLFC KoperBravo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Pokal Billie Jean King

Teniški tabor navdušen, vrača se Tamara

Slovenske teniške igralke se bodo 20. in 21. novembra v Velenju pomerile z Indonezijo, navzlic prvotni drugačni odločitvi bo nastopila tudi Tamara Zidanšek.
2. 11. 2026 | 20:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Koprčani pobegnili tekmecem

Nogometaši Kopra so se veselili točk v Stožicah in niz brez poraza podaljšali na pet tekem.
2. 11. 2026 | 19:46
Preberite več
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Novi red tudi po Donaldu Trumpu

Zdi se, da bodo ameriške vmesne volitve začetek konca obdobja Donalda Trumpa.
Janez Tomažič 2. 11. 2026 | 19:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Digitalna varnost

Varnostna luknja, ki lahko ogrozi preskrbo Evrope s hrano

Nevarnost presega trgovske police: enaka tehnologija se uporablja v živilskih obratih, vinskih kleteh, skladiščih, na kmetijah in tudi v bolnišnicah.
2. 11. 2026 | 19:19
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Iran

Iranski predlog za končanje vojne je na Trumpovi mizi

Vojaška rešitev iranskega vprašanja ne obstaja, toda ZDA so pod silovitim izraelskim pritiskom.
Boštjan Videmšek 2. 11. 2026 | 18:45
Preberite več
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Novi red tudi po Donaldu Trumpu

Zdi se, da bodo ameriške vmesne volitve začetek konca obdobja Donalda Trumpa.
Janez Tomažič 2. 11. 2026 | 19:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Digitalna varnost

Varnostna luknja, ki lahko ogrozi preskrbo Evrope s hrano

Nevarnost presega trgovske police: enaka tehnologija se uporablja v živilskih obratih, vinskih kleteh, skladiščih, na kmetijah in tudi v bolnišnicah.
2. 11. 2026 | 19:19
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Iran

Iranski predlog za končanje vojne je na Trumpovi mizi

Vojaška rešitev iranskega vprašanja ne obstaja, toda ZDA so pod silovitim izraelskim pritiskom.
Boštjan Videmšek 2. 11. 2026 | 18:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Je lahko kripto začimba, ki izboljša celoten portfelj?

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:14
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Banka razkrila novost, ki pomeni mejnik v slovenskem bančništvu (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Delo 27. 10. 2026 | 12:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Potovanja niso le dopust: kako izbrati pravo zavarovanje za tujino?

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Trgi padajo. Kako ujeti pravi trenutek za vlaganje?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
23. 10. 2026 | 08:20
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Next
Vredno branja

Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dragocena sestavina, ki ji pravijo belo zlato (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
26. 10. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:32
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo