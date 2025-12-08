Koprčani pred zimskim premorom podaljšali dve pogodbi

Slovenski nogometni prvoligaš Koper, ki je jesenski del Prve lige Telemach sklenil na tretjem mestu, je v nedeljo podaljšal pogodbi z dvema nogometašema. Kot so Primorci zapisali na družbenih omrežjih, sta zvestobo podaljšala vezista Kamil Manseri in Jean-Pierre Longonda.

Tako 24-letni Manseri, ki je jeseni prispeval tri gole in dve podaji, kot leto mlajši in bolj obrambno usmerjeni Longonda sta podpisala pogodbi do konca leta 2028.

Koper je na 18 tekmah zbral 31 točk, toliko kot drugouvrščeni Maribor, ima pa 12 točk zaostanka za vodilnim Celjem.

Nogometaše v slovenski ligi zdaj čaka zimski premor do konca januarja, Koper bo v prvem spomladanskem delu gostil četrtouvrščeni Bravo.