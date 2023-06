Koprčani so se obrnili k fantom, ki imajo pogum, drznost in tekmovalnost

V nadaljevanju preberite:

Koprčani so kot dan in noč, nepredvidljivi. Toda v novi prvenstveni sezoni ne želijo imeti več naziva poraženci, temveč se zavihteti v vrh in med tista moštva, ki bodo odločala o naslovih v 1. SNL. Trener Zoran Zeljković bo v tretjo sezono popeljal nogometaše in strokovno okrepljen z nekdanjim trenerjem Olimpije Safetom Hadžićem. Na igrišču bodo po novih merili leteli značajsko močne osebnosti in igralci predani klubu. Kdo med njimi so lahko najmočnejši aduti?