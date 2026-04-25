Koprčani v zadnjih sekundah do velike zmage, Olimpiji Evropa drsi iz rok

V 32. kolu prve slovenske nogometne lige sta se najprej pomerila Koper in Olimpija. Na štadionu Bonifika so dvoboj bolje odprli domači, že v tretji minuti je bil natančen mladi Leo Rimac. Na izenačenem obračunu je v 40. minuti mrežo zatresel še Josip Iličić.

V drugem polčasu so se Ljubljančani, sicer še vedno aktualni državni prvaki, vrnili. V 71. minuti je bil sprva natančen Dimitar Mitrovski, šest minut pred koncem rednega dela pa je na 2:2 izenačil Marko Brest. Ko se je že zdelo, da je tekme konec, je v sedmi minuti sodnikovega dodatka po koncu tekme Koper dobil enajstmetrovko, ki jo je izkoristil Bassirou Ndiaye, ki je postavil končnih 3:2 in tako Olimpiji močno zmanjšal možnosti za uvrstitev v evropske kvalifikacije.

Prva liga Telemach, 32. kolo:

Sobota:

Koper – Olimpija 2:2 (Rimac 3., Iličić 40. Ndiaye 97.; Mitrovski 71., Brest 84.)

Nedelja:

Primorje – Kalcer Radomlje (15.00)

Celje – Aluminij (17.30)

Bravo – Maribor (20.15)