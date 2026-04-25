Nogomet

Koprčani v zadnjih sekundah do velike zmage, Olimpiji Evropa drsi iz rok

32. kolo prve slovenske nogometne lige sta odprla Koper in Olimpija, ki sta se na Bonifiki v zanimivem dvoboju pomerila za pomembne točke v lovu na Evropo.
Leo Rimac je bil natančen že v tretji minuti srečanja. FOTO: Aleksander Golob 
Leo Rimac je bil natančen že v tretji minuti srečanja. FOTO: Aleksander Golob 
M. Ru.
25. 4. 2026 | 22:19
V 32. kolu prve slovenske nogometne lige sta se najprej pomerila Koper in Olimpija. Na štadionu Bonifika so dvoboj bolje odprli domači, že v tretji minuti je bil natančen mladi Leo Rimac. Na izenačenem obračunu je v 40. minuti mrežo zatresel še Josip Iličić. 

Na Bonifiki dan D za Olimpijo

V drugem polčasu so se Ljubljančani, sicer še vedno aktualni državni prvaki, vrnili. V 71. minuti je bil sprva natančen Dimitar Mitrovski, šest minut pred koncem rednega dela pa je na 2:2 izenačil Marko Brest. Ko se je že zdelo, da je tekme konec, je v sedmi minuti sodnikovega dodatka po koncu tekme Koper dobil enajstmetrovko, ki jo je izkoristil Bassirou Ndiaye, ki je postavil končnih 3:2 in tako Olimpiji močno zmanjšal možnosti za uvrstitev v evropske kvalifikacije. 

Prva liga Telemach, 32. kolo: 

Sobota: 

Koper – Olimpija 2:2 (Rimac 3., Iličić 40. Ndiaye 97.; Mitrovski 71., Brest 84.)

Nedelja: 

Primorje – Kalcer Radomlje (15.00)

Celje – Aluminij (17.30)

Bravo – Maribor (20.15)

Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Petra Veber

Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost

Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
Preberite več

Šport  |  Drugo
Tychy

Poraz Slovencev na Poljskem, selektor Terglav ostaja miren

Slovenski hokejisti so po včerajšnji zmagi s 3:2 danes v Tychyju izgubili proti poljski reprezentanci. Gostitelji so bili boljši s 5:2.
25. 4. 2026 | 22:05
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Orbán bo po porazu na volitvah vrnil poslanski mandat

Odhajajoči madžarski premier pravi, da gane potrebujejo v parlamentu, ampak pri reorganizaciji nacionalnega tabora. Pripravljen pa je ostati na čelu stranke.
25. 4. 2026 | 20:48
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Evropski pokal

Celje z golom prednosti v lovu na evropski finale

Celjski rokometaši so bil doma v dvorani Zlatorog za las boljši od Ohrida, ki se je v drugem polčasu skoraj vrnil. Povratna tekma bo v soboto.
25. 4. 2026 | 19:51
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Swansea

Žan Vipotnik je neustavljiv, padel je zadetek številka 23 (VIDEO)

Konjičan na lestvici najboljših strelcev v drugi angleški ligi niti približno nima konkurence. Danes je bil natančen ob remiju Swanseaja z Norwichem.
25. 4. 2026 | 19:28
Preberite več
