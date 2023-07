Koper je streznil Olimpijo, učinkoviti Ludogorec pa ji je zagrozil

V nadaljevanju preberite:

Prvoligaški maraton se je začel s porazom prvakov. Toda na koprski Bonifiki je bilo razburljivo in spektakularno. Navijači so lepo zapolnili štadion in pripravili spektakularno vzdušje, v katerem se je domača zasedba predstavila z borbeno predstavo in bila nagrajena z zasluženo zmago. Zeleno-belim pred najtežjo tekmo sezone, prvo v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov v Razgradu pri Ludogorcu, ne gre najbolje. V napadu niso učinkoviti, v obrambi so v treh letošnjih tekmovalnih tekmah prejeli štiri gole. Kaj najbolj ovira trenerja Joaja Henriquesa, ki se prvič v karieri sooča s tako ostrim ritmom tekem, ki ga sili k menjavanju enajsterice.