FOTO:Koprska bojevitost dovolj za točko, Olimpijina premalo za tri

Jan Repas (desno) je ob vrnitvi v Domžale, kjer je bil vzgojen, dosegel svoj prvi gol za Maribor, ki pa je pod taktirko sinoči glavnega trenerja Saše Gajserja osvojil le točko. FOTO: Leon Vidic/Delo

Koper si je prvo točko priigral z veliko mero bojevitosti. FOTO: Daniel Škerjanc

Domžalski vratar Gregor Sorčan je bil prenizek pri golu vijoličnih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Trener Domžal Dejan Đuranović in njegov pomočnik Jan Košir sta bila zadovoljna s točko. FOTO:Leon Vidic/Delo



Mura in Bravo v naletu

Strelca: 1:0 – Žužek (16), 1:1 – Čekiči (26, 11-m); streli: 10:14; na vrata: 2:5; posest žoge v %: 43:57; koti: 6:5; prekrški: 18:19; menjave: Vršič-Balta (60., 5,5), Stevanović-Bešir (68., 5), Čirjak-Krajinović (68., 5,5), Mulahusejnović-Vekić (79., 5); Ostrc-Kadrić (83., –), Čekiči-Kapun (62., 5,5), Bosić-Blagaić (72., 5,5), Bagarić-Lupeta (72., 5,5); rumeni kartoni: Cerovac (25), Čirijak (28); Cainmacov (4), Bagarić (50), Kapun (67).



Mura : CB24 Tabor 3:0 (1:0)



Štadion v Fazaneriji, sodnik Alen Borošak (Sp. Duplek, 7).

Strelca: 1:0 – Filipović (Horvat, 29), 2:0 – Kouter (Kozar, 46), 3:0 – Filipović (69, Šturm); Mura: Obradović 6,5, Kous 6,5, Karničnik 6,5, Gorenc 6,5, Šturm 6,5, Kozar 7 (od 87. Brkić), Horvat 7, Kouter 7 (od 87. T. Cipot), K. Cipot 6, Filipović 7,5 (od 87. Štrakl), Maroša 6 (od 77. Kosi); trener: Šimundža 7,5; CB24 Tabor: Koprivec 6, Briški 5, Nemanić 5,5, Ristić 5,5, Kouao 6, Salkić 5,5, Mihaljević 5,5 (od 85. Specogna –), Zebić 5, Ndzengue 5,5 (od 80. Rovas –), Babić 5,5, Sever 5,5 (od 80. Balde –); trener: Camoranesi 5; streli: 8:6; na vrata: 4:3.



Bravo : Gorica 4:1 (1:0)



Štadion ŽAK, brez gledalcev, sodnik David Šmajc (Kranj, 6).

Strelci: 1:0 – Ogrinec (Nukić, 33), 2:0 – Brekalo (57), 2:1 – Hodžić (Marinič, 61), 3:1 – Hodžić (63., avt.), 4:1 – Kancilija (Žugelj, 81); Bravo: Vekić 6,5, Kurtović 6, Drkušić 6, Brekalo 7 (od 85. Španring -), Trontelj 6, Žinko 6 (od 84. Maher –), Šego 6,5 (od 71. Žugelj 7), Agboyi 6,5, Ogrinec 7, Nukić 6,5 (od 85. Mensah –), Kidrič 6,5 (od 58. Kancilija 7); trener: Grabić 7; Gorica: Likar 7, M. Kavčič 5,5, Bardanca 6, T. Kavčič 5,5, Tomiček 5 (od 46. Hodžić 6), Cvijanović 6, Grudina 5,5, Marinič 5,5 (od 85. Jermol –), Begić 6, Volarič 5,5 (od 72. Aliaga 5), Smajlagić 5 (od 46. Oyewusi 6); trener: Lučić 5,5; streli: 11:5; na vrata: 9:4.



Aluminij : Celje 0:0



Štadion v športnem parku, sodnik Andrej Žnidaršič (Kranj 6,5).

Aluminij: Janžekovič 6,5, G. Pečnik 6,5, Azemović 6,5, Pantalon 6,5, Ploj 6,5, Horvat 6,5, Čermak 6,5 (od 81. Marinšek –), T. Pečnik 6 (od 87. Matjašič –), Grajfoner 6, Klepač 6,5, Bosilj 6 (od 81. Kukiličić –); trener: Grubor 6; Celje: Rozman 7, Kadušić 6,5, Zaletel 6,5, Ćalušić 6,5, Marandici 6,5, Štravs 6 (od 58. R. Štraus –, od 81. Novak –), Vrbanec 6, Božić 6, Lotrič 6, Kerin 6 (od 58. Pungaršek 6), Vizinger 6 (od 90. Dangubić –); trener: Kosić 6; streli: 12:12; na vrata: 3:2.



Domžale : Maribor 1:1 (0:1)



Športni park. brez gledalcev, sodnik Roman Glažar (Hajdina) 6,5.

Strelca: 0:1 – Repas (Klinar, 24), 1:1 – Kolobarić (Sikošek, 62); Domžale: Sorčan 6, Žinič 6, Vuklišević 6, Šoštarič Karič 6, Sikošek 6,5, Pišek 6, Svetlin (od 90. Mavretič –), Podlogar (od 82. Kait –), Ibričić 6, Sikimić 5,5 (od 82. Husmani –), Kolobarić 6,5; trener: Đuranović 6,5; Maribor: Jug 6, Klinar 6, Mitrović 6, Koblar 6, Kolmanič 6, Dervišević 6 (od 70. Cretu 5,5), Vrhovec 6 (od 70. Pihler 5,5), Repas 6,5 (od 75.Kronaveter –), Požeg Vancaš 6, Kotnik (od 70. Matko 5,5), Zahović 6; trener: Gajser 6; streli: 12:9; na vrata: 5:3.





Mura 2 2 0 0 5 : 0 6 +5

Bravo 2 2 0 0 6 : 2 6 +4

CB24 Tabor 2 1 0 1 1 : 3 3 -2

Domžale 2 0 1 1 2 : 3 1 -1

Koper 2 0 1 1 1 : 2 1 -1

Celje 2 0 1 1 0 : 2 1 -2

Maribor 1 0 1 0 1 : 1 1 0

Olimpija 1 0 1 0 1 : 1 1 0

Aluminij 1 0 1 0 0 : 0 1 0

Gorica 1 0 0 1 1 : 4 0 -3





Pari 3. kola: Maribor – Bravo, Celja – Domžale, CB24 Tabor – Aluminij, Olimpija – Mura, Gorica – Koper (vsi 12. septembra).

- Točka je premalo za Olimpijo, več kot dovolj za Koper. To je v derbiju 2. kola 1. SNL izkupiček nekoč hudih tekmecev, ki sta znala svojčas pokazati tudi kaj več kot zgolj bojevitost. Ljubljančani so bili premočni, toda na zadnjih dvajsetih metrih povsem brez ustvarjalnega duha in resnejšega poskusa. Povratnik med najboljše Koper se tudi ne bo mogel dolgo zanašati le na fanatičen boj. Za kaj več bo treba tudi igrati in biti predvsem hitrejši. Zgolj točko si je v Domžalah priigral tudi Maribor, ki bo najbrž že danes dobil novega trenerja.Koprsko-ljubljanski dvoboj je ponudil premalo v smislu kakovosti. Koper je bil enakovreden do gola, ki ga je po nizu predložkov iz kota in igre dosegel. Podal je. Veteran ni bil v tekaški formi, a je bil blizu zadetka, saj mu je ljubljanski vratarsijajno odbil projektil s 15 m z leve strani v kot.»Toliko trenutno zmoremo. Vidi se, da na tej ravni ne bomo le s tekmami za trening prišli do ustrezne forme. Prvi polčas smo bili še kompaktni in nevarni, v drugem nas je Olimpija stisnila, res pa je, da ni bila nevarna. Mi smo bili nemočni v napadu, ker nismo imeli preveč moči v zvezni vrsti. Bilo je tudi preveč živčnosti, toda v primerjavi s prvo tekmo v Sežani, smo bili bistveno boljši,« je prvo točko pospremil domači trenerin zatrdil, da ta zasedba zmore bolje in več, zato bo le napredovala. Morala bo, če se bo želela izogniti krčevitemu boju za obstanek. V napadu je bila res silno uboga, še posebej to velja za novinca Nardina Mulahusejnovića, ki so ga pred sezono tako zelo hvalili.»Ne bi še o obstanku, tekme se razlikujejo med seboj. Videl sem tudi dobre stvari,« se je branil Bric na koprski klopi, ki je lahko bolj zadovoljen kot kolega. A po besedah hrvaškega trenerja bi moralo biti prav obratno.»Z evropsko tekmo vred mi je bilo 180 minut všeč. Nismo se vdali, pokazali smo značaj, čeprav so noge komaj zdržale. Glede na vse težave smo izvlekli maksimum. Zdaj imamo na voljo dva tedna in prišli bodo tudi novi igralci,« je razkril Osiječan, ki ga je več kot zadovoljila premoč v igri, malo manj pa zaključne akcije. »Manjkal je gol, če bi ga zabili, bi še kakšnega.«Edinega so Ljubljančani dosegli z bele točke. Ni bila sporna, neumnost domačega branilcapa res velika. Z rokoborskim prijemom se je 6 m od vrat lotil. Enajstmetrovko je zanesljivo zadel rekonvalescent Endri Čekiči. Če bi bil v prejšnji sezoni tako samozavesten, bi bili nogometaši Olimpije prvaki. Skender je pogrešal tudi »ubijalca« v konici napada, kot se je izrazil.»Seveda bi potrebovalise še vrača, Bagarić je igral solidno tekmo,« je med drugim še komentiral ljubljanski trener, ki po odmoru in z novim igralskim paketom tujcev ne bo imel več koronskih izgovorov.Bravo je dal Gorici vedeti, da se ji obeta prvoligaški pekel in še ena bitka za preživetje. Šiškarji so igrivi in učinkoviti. Še bolj tekmovalni in odločni po 180 minutah delujejo Sobočani. Trener Mureje tudi v tretjem trenerskem dvoboju ugnal»Mura je bila boljša. Prvih petnajst minut smo bili še enakovredni,« je priznal sloviti Argentinec, medtem ko je bil Šimundža kratek in jasen. »Prvenstvo je na začetku, mi pa smo v obeh tekmah osvojili poln izkupiček. To je pomembno.«Celjski prvaki imajo že po tradiciji silne težave v prvih tekmah. Tudi v Kidričevem se Celjani niso odlikovali in se lahko zahvalijo le sreči, da niso še drugič izgubili. Veliki osmoljenec je bil Aluminijev napadalec, ki je po imenitni podaji z desne stranizgrešil s 4 m. Res pa je, da je podajo za las preusmeril vratar»Zadovoljen sem s točko. Pokazalo se je, da nismo v najboljšem stanju. Ni bilo svežine, zamisli so bile utrujene. Glede na to, kako se je tekma razpletala, smo lahko zadovoljni. Seveda pa to ni bila naša prava podoba. Sposobni smo odigrati veliko bolje,« je bil samokritičen celjski trener