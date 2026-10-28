Koprski nokavt pred velikim derbijem razgalil Maribor

Kakšen večer na koprski Bonifiki, to je bilo kar preveč brutalno in hudo! Maribor je v prvem derbiju velike četverice 13. kola 1. SNL za prvi prvenstveni poraz (0:4) doživel hud nokavt. Kakšne bodo posledice kalvarije pred sobotnim drugim velikim derbijem in nadaljevanjem sezone pod Kalvarijo? Nekaj minut po zadnjem žvižgu solidnega sodnika Radeta Obrenovića je bila še v središču pozornosti velika neumnost kapetana Maribora Ažbeta Juga, po kateri je domača leteča konjenica z delavnimi konji dobesedno pomendrala štajersko s prefinjenimi lipicanci za skok na vrh lestvice. Toda misli in pogledi vijoličnega dvojca Zlatko Zahović-Darko Milanič so se hitro preusmerili k sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu. Josip Iličić se je igral. FOTO: Aleksander Golob »Nimam se kaj pogovoriti z njim. Težko je ...