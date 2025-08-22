Koprsko obrambo okrepil izkušeni Nemec

Koprski nogometni klub je dobil novo okrepitev. Njihovi obrambi se je pridružil 32-letni nemški levi bočni branilec Florian Hartherz. Nemec je podpisal dveletno pogodbo, pred prihodom na Primorsko pa je nazadnje igral na Poljskem pri Miedz Legnici.

V preteklosti je izkušnje nabiral v domovini, kjer je najdlje igral za Arminio iz Bielefelda, v bundesligi pa je odigral 20 tekem. V drugi nemški ligi je vknjižil 184 nastopov, med drugim je bil član Paderborna, Werderja in Dusseldorfa.

Koper je v prvi slovenski ligi trenutno na drugem mestu in je eden glavnih favoritov za preboj v Evropo. Olimpija ima letos ogromno težav, ki jih novemu trenerju Erwinu van de Looiju še ni uspelo rešiti, Maribor pa ob slabih rezultatih prav tako išče novega stratega. Kar pet točk prednosti imajo na prvem mestu Celjani, Koprov najbližji tekmec pa so na tretjem mestu nekoliko presenetljivo Radomljani.

Zasedbo trenerja Slaviše Stojanovića v soboto čaka prvenstvena tekma proti osmouvrščeni Muri, šesti krog prve slovenske nogometne lige pa bosta nocoj odprla Domžale in Aluminij. Maribor se bo srečal z Radomljami, Bravo bo v Stožicah gostil Celje, Olimpija pa bo želela rezultatsko krivuljo navzgor obrniti v Ajdovščini proti Primorju.