Kopru s Stojanovićem drugič spodrsnilo

Kidričani so v uvodni tekmi 7. kola domačega nogometnega prvenstva proti drugouvrščeni ekipi lige z 1:0 prišli do prve domače zmage v sezoni in se točkovno tudi poravnali s Primorci. Za tri točke se lahko v veliki meri zahvalijo izjemnemu vratarju Matjažu Rozmanu, ki je obranil številne nevarne poskuse danes neučinkovitega koprskega napada, v katerem sta manjkala Deni in Tomi Jurić. Koper, ki je prevladoval večino tekme (23:7 v strelih; 11-2 v okvir vrat), je pod vodstvom trenerja Slaviše Stojanovića doživel drugi ligaški poraz.

Primorci, ki so bili v napadu precej oslabljeni, saj sta manjkala omenjena brata Jurić, Omar El Mansouri pa je vsaj začasno zapustil Primorsko, so v 31. tudi dosegli gol prek Lea Rimca, toda ta ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. Mladi slovenski reprezentant Rimac pa se ni izkazal v 41. minuti, ko je stekel proti vratarju domačih, a se v hudem nalivu zapletel. Kidričani so pred tem prek Adriana Bloudka po dolgem času zagrozili, v 35. minuti pa tudi zabili vodilni gol, ko je podajo Tomislava Jagića v mrežo z glavo pospravil Behar Feta. V 45. minuti bi lahko Manseri izid poravnal, ko je bil sam pred Rozmanom, a je Aluminijev vratar spet dobro posredoval.

Koper je tako drugi polčas začel z zaostankom, čeprav je imel žogo 60 odstotkov časa v posesti ter v prvih 45 minutah skupno sprožil 16 strelov, od tega osem v okvir vrat. Le po nekaj sekundah nadaljevanja je Rimac spet zgrešil iz ugodnega položaja, v 52. minuti pa je isti igralec spet izgubil dvoboj ena na ena z izvrstnim Rozmanom.

Ta je nato obranil še en strel po kotu, izjemno predstavo pa je Rozman nadaljeval tudi ob poskusu Isaaca Matondoja v 65. minuti in vpisal že svojo deseto obrambo na tekmi. Josip Iličić je malce zatem zgrešil s prostega strela, pozneje pa so tudi domači nekajkrat nakazali, da lahko povzročijo kakšno težavo v koprski obrambi, v 88. minuti pa imeli zaključno žogo prek Vida Kodermana, a je ta zgrešil z desne strani. Ostalo pa je pri domači zmagi.

Aluminij bo v 8. kolu 14. septembra gostoval pri Primorju, Koper pa gostil vodilno ekipo lige iz Celja.