Korak bliže pivopivcem in ribičem

Poraza Celja in Maribora, zmaga Olimpije. To je izkupiček slovenske trojice v tekmah evropskih nogometnih pokalov tega tedna, ki imajo vsaka svoje ozadje. Zgodba Celjanov je kljub slovesu od kvalifikacij za ligo prvakov – za tolažbo bodo nadaljevali v kvalifikacijah za evropsko ligo – najbolj verodostojno. Slovenski šampioni so izgubili, četudi bi lahko bilo s kančkom sreče tudi obratno, proti resnejšemu, boljšemu in igralno bolj usposobljenemu moštvu z bogato evropsko tradicijo, vključno s skupinskim delom lige prvakov. Norveški prvak Molde ni bil boljši le v »tranziciji«, temveč tudi v igri z žogo v nogah.Za slovenski ...