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Nogomet

Korak pred drugimi, gledalci bodo slišali pogovor med sodniki in igralci

Televizijske hiše bodo uporabo RefCam v novi sezoni angleškega nogometnega prvenstva razširile še na zvočne posnetke.
Premier league bo v novi sezoni še bliiže televizijskim gledalcem. FOTO: Reuters  
Galerija
Premier league bo v novi sezoni še bliiže televizijskim gledalcem. FOTO: Reuters  
G. N.
19. 8. 2026 | 13:09
19. 8. 2026 | 13:09
2:51
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Po uvedbi sistema RefCam, kamere, nameščene na sodnikovi opremi, bodo televizijske hiše v novi sezoni premier league začele predvajati tudi zvok pogovorov med sodniki in igralci

RefCam je bil v Premier ligi uveden že v minuli sezoni in je gledalcem omogočil pogled na tekmo iz perspektive glavnega sodnika. Zdaj bodo njegovo uporabo razširili še na zvočne posnetke. Ti bodo na voljo pri največ dveh tekmah na teden.

Posnetki ne bodo predvajani v živo

Pogovori ne bodo predvajani v živo. Televizijski gledalci jih bodo slišali kmalu po izbranih spornih dogodkih, pri čemer bodo primere skupaj izbirali televizijski ponudniki, vodstvo premier lige in organizacija Pro Ref.

Kljub večji odprtosti pa bodo imeli gledalci še naprej omejen vpogled v komunikacijo sistema VAR. Zvok pogovorov med sodniki in VAR ne bo predvajan v živo, saj tega za zdaj ne dovoljujejo pravila IFAB. Vodstvo Premier lige si sicer prizadeva, da bi nogometni regulator v prihodnje dovolil tudi javno predvajanje komunikacije VAR.

Vajeti angleške sodniške organizacije so v rokah nekdanjega odličnega sodnika Howarda Webba. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters
Vajeti angleške sodniške organizacije so v rokah nekdanjega odličnega sodnika Howarda Webba. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters

Sodniki bodo pojasnjevali sporne odločitve

Novost ne bo omejena zgolj na televizijske prenose. Premier league in Pro Ref bodo pri izbranih primerih objavljali tudi neposredne navedke sodnikov in članov VAR, s katerimi bodo pojasnili ozadje kontroverznih odločitev.

Pojasnila bodo objavljena na uradnem računu Premier lige Match Centre na omrežju X, spletni strani in v aplikaciji lige, prikazana pa bodo lahko tudi na velikih zaslonih na stadionih.

Tedenske ocene ključnih sodniških odločitev

Večjo vlogo bo dobil tudi Panel za ključne sodniške odločitve, ki deluje od sezone 2022/23. Petčlansko telo sestavljajo trije nekdanji igralci ali trenerji ter predstavnika Pro Refa in Premier lige. Panel bo vsak teden pregledal najpomembnejše sodniške odločitve, med drugim rdeče kartone, enajstmetrovke, prepovedane položaje in razveljavljene gole, ter ocenil, ali so bile pravilne. Njegove ugotovitve bodo tedensko objavljene na spletni strani Premier lige.

Za dodatna pojasnila bo še naprej skrbel tudi Howard Webb, glavni sodniški direktor, ki bo analiziral najbolj kontroverzne situacije ter razkrival komunikacijo sodnikov na igrišču in v sobi VAR.

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VARpremier leaguenogometni sodnikiRefCamHoward Webb

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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