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Nogomet

Koreja s preobratom v drugem polčasu do prve zmage

V drugi tekmi skupine A na svetovnem prvenstvu v nogometu so po polčasu brez golov prvi zadeli Čehi, a treh točk so se veselili boljši azijski tekmici.
Južna Koreja je po zaostanku izepljala preobrat in premagala Češko. Hwang In-beom (desno) je bils trelec izenačujočega gola. FOTO: Ulises Ruiz/AFP
Galerija
Južna Koreja je po zaostanku izepljala preobrat in premagala Češko. Hwang In-beom (desno) je bils trelec izenačujočega gola. FOTO: Ulises Ruiz/AFP
Š. R., STA
12. 6. 2026 | 07:23
12. 6. 2026 | 07:23
2:37
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Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupina A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2:1 (0:0). Tretja tekma tega SP bo drevi, ko se bosta ob 21. uri v skupini B pomerili Kanada ter Bosna in Hercegovina.

Po polčasu brez golov je na drugi tekmi SP v ZDA, Kanadi in Mehiki iz prvega strela na gol tekmecev povedla Češka, a se je nato zmage po preobratu veselila azijska reprezentanca. Skozi celotno tekmo je bila boljša ekipa, nekajkrat se je s posredovanji izkazal češki vratar Matej Kovar.

Kapetan Ladislav Krejči je v 59. minuti, ko so na igrišču prevladovali tekmeci, zadel šesti gol za češko reprezentanco. Iz avta je metal v kazenski prostor Vladimir Coufal, Krejči je pritekel z ozadja ter neoviran z glavo poslal žogo v mrežo za prvi gol češke ekipe na SP po dveh desetletjih.

Osem minut pozneje je igralec sredine igrišča nizozemskega Feyenoorda Inbeoam Hwang prelisičil obrambo češke, ko je nenadoma zamenjal smer gibanja v kazenskem prostoru za zaključek napada Južne Koreje in sedmi reprezentančni zadetek. Ob koncu 77. minute je Tomaž Souček iz prekinitve in po strelu z glavo drugič poslal žogo v mrežo tekmecev, vendar je to storil iz prepovedanega položaja.

Rezervist južnokorejske vrste Oh Hyeongyu je v 80. minuti s petih metrov zaključil hiter protinapad in podajo Hwanga za 2:1, ko je bila obramba Češke premalo odločna pred svojim vratarjem.

Slabe dve minuti pozneje je Češka ponovila akcijo, po kateri je dosegla vodilni gol, a so tokrat Korejci po odličnem posredovanju vratarja Seunggyuja Kima ohranili mrežo nedotaknjeno. V tretji minuti sodnikovega je Michal Sadilek zelo dobro streljal, a je Kim znova preprečil izenačujoči zadetek.

Južna Koreja je druga v skupini, saj je mehiška reprezentanca sinoči Južno Afriko na uvodni tekmi prvenstva na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu premagala z 2:0. V dvoboju s tremi izključitvami sta zadela Julian Quinones in Raul Jimenez.

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