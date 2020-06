Korejec preko Brava do Tokia

Ljubljana

»Zelo pametno igra in prepričan sem, da slovenska liga ne bo njegova zadnja postaja v Evropi,« meni Dejan Grabić.



Pri Korejec v SNL

- Zvezdnik Tottenhamaje najslavnejši korejski nogometaš v Evropi. Pri Salzburgu je zvezdnik v nastajanju, v Ljubljani pa se bo za preboj na veliko sceno kalil. Najmlajši slovenski prvoligaš Bravo je že pred razglasitvijo pandemije sklenil dveletni dogovor z nadarjenim 21-letnim napadalno usmerjenim zveznim igralcem, ki tudi v Južni Koreji velja za izjemno obetavnega.V senci vrnitve v nogometni ritem so pri Bravu izpeljali skrivnostni prestop. Zakaj v taboru Ljubljančanov pred mediji skrivajo mladega korejskega napadalca, še niso pojasnili, ni pa več neznank o tem, da je v preizkusnem obdobju navdušil strokovni štab. Trenerje le potrdil svojo oceno, ki jo je izrekel že za korejske medije.»Je zelo, res zelo zanimiv igralec in prav gotovo bo okrepitev za nas. Lahko igra na dveh položajih, v zvezni vrsti ali v napadu. Pretežno deluje na levi strani,« je za Delo potrdil Grabić, medtem ko so korejski mediji zapisali, da sta trenerja navdušili tudi Kimova hitrost in spretnost. »Zelo pametno igra in prepričan sem, da slovenska liga ne bo njegova zadnja postaja v Evropi,« je še dodal Grabić.Čan-Vu Kim je bil tudi pod drobnogledom korejskih lovcev na talente, a se je raje odločil za evropski izziv, kot da bi se preizkusil v korejski ligi – K League. V Južni Koreji sicer aprila in maja preizkušajo nogometaše mlajših kategorij, ki so po vzoru ZDA univerzitetna. Zaradi pandemije koronavirusa so v Južni Koreji že pozimi ustavili nogometne aktivnosti, medtem ko je Čan-Vu Kima kriza ujela v Evropi. Pred prihodom v Ljubljano je bil na preizkušnji pri nekaterih drugih evropskih klubih, tudi pri graškem Sturmu, od koder se je nato odpravil v Ljubljano.»Pri Bravu so mi hitro ponudili plačilo in pogodbo, potem ko sem opravil preizkušnjo. Sprejel sem,« je povedal za korejske medije Kim, ki ima zelo ambiciozen in smel cilj. »Prek slovenske lige se želim uvrstiti v olimpijsko reprezentanco,« je bil odločen.V prvi slovenski ligi še ni igral nogometaš iz Južne Koreje in velja tudi obratno. Še noben slovenski nogometaš ni igral v Južni Koreji. Je pa ena od najrazvitejših azijskih držav pisala zgodovino slovenskega nogometa. Slovenija je vse tri tekme na svojem prvem svetovnem prvenstvu leta 2002 odigrala v Južni Koreji, kjer je nase opozorila tudi z najznamenitejšim slovenskim športnim sporom med selektorjemin najboljšim igralcemPred dnevi, 2. t. m., je minilo prav 18 let od neprijetnega dogodka po prvi tekmi s Španijo (1:3). Zahovića je vodstvo reprezentance nato poslalo domov.Doslej so od nogometašev z Daljnega vzhoda v SNL igrali le Japonci.