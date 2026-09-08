Koren zablestel s tremi goli, v Madridu večerna poslastica

Nogometaši v ligi prvakov so začeli novo sezono. Aston Villa je na gostovanju pri Club Bruggeu zmagala s 3:2, medtem ko je atenski AEK pred domačimi gledalci z 1:0 premagal LASK iz Linza. Za Angleže so zadeli John McGinn, Emiliano Buendia in Nicolas Jackson, Brugge pa se je po zaostanku z 1:3 približal prek enajstmetrovke Nicoloja Tresoldija, a do izenačenja ni prišel.

V članski zasedbi Bruggea ni bilo Tiana Naija Korena, ki pa je nase opozoril že pred večerno tekmo. Mladi Slovenec je v mladinski ligi prvakov dosegel kar tri gole ob zmagi Bruggea nad vrstniki Aston Ville s 5:3.

Ob 21. uri se bodo začele še štiri tekme uvodnega večera: Borussia Dortmund – Villarreal, Porto – Manchester City, Lille – Betis in Real Madrid – Inter.