Korona se bo, kot virus, bojevala za obstanek

Ljubljana

Koronski Korun

Uroš Korun iz prvaka Piasta se je prekršil ob karantenska pravila. FOTO: Przeglad sportowy

Po krizi igra impresivno

Erik Janža je bil v zadnji tekmi Gornika, prvi po oživitvi prvenstva, najboljši igralec dvoboja z LKS Lodzem. FOTO: Pressfocus

- Resda kakovost nogometa v poljski prvi ligi, imenovani ekstraklasa, ni nič kaj posebnega in se marsikje podcenjuje, vendar na nekaj nikakor ne smemo pozabiti. Poljski nogometaši, seveda tisti, ki obvladajo žogo, so izjemno zanimivi za tuje klube, na reprezentančni ravni pa je to tudi država, ki je na svetovnih prvenstvih dvakrat (1974 in 1982) osvojila tretje mesto.Poljski nogomet se je po oslabitvi koronakrize zagnal 26. in 27. maja z dvema tekmama pokalnega četrtfinala, pretekli konec tedna so brcali v 27. kolu ekstraklase.V državi, ki je dala, pa zdaj ne bomo omeniliali, pač pa stare nostalgične asein še in še jih je bilo, igra v prvoligaški konkurenci kar devet Slovencev, kar je vrh, kar zadeva staro celino.je član lanskega prvaka Piasta Gliwic,innosijo dres Zaglebia iz Lubina,se bojuje za zadnjeuvrščenega LKS Lodz,se udejanja za Rakow Czestochowo,za Gornik Zabrze,je februarja prestopil v Lechio Gdansk,pa je na za desni napadalni strani adut Korone iz Kielc.Korona pa se bo, tako kot virus, bojevala za obstanek v letošnjem prvenstvu. Iz ekstraklase po novem izpadejo trije klubi, Korona pa je ravno na tistem prvem od treh, ki pelje v nazadovanje.V času strogih omejitev zaradi pandemije pa ga je član poljskega šampiona Uroš Korun malce pokronal, pravzaprav pokoronal. Slovenskega reprezentanta je policija 12. aprila zasačila, ko je ob strogi omejitvi gibanja, ki je takrat veljala, tekel po gozdu. Ker je poljska policija ljudska, ga ni kaznovala, ni bilo namreč dovoljeno se gibati niti po parkih in gozdovih, a takoj se je moral vrniti domov.»Skušal sem jim pojasniti, da je to moja poklicna obveznost, da moram trenirati. A policisti so mi odgovorili, da ne glede na to, kdo sem, ni izjem,« pojasnjuje branilec. Izkazalo pa se je, da je trenerza igralce v (samo)izolaciji res previdel tekaško dejavnost. Lahko pa zdaj brez omejitev tečejo po igrišču, ko je liga spet živa.Damjan Bohar iz Zaglebia je, denimo, trenutno na petem mestu lestvice najboljših strelcev, zabil je že 12 golov. Ne preseneča, da ga budno spremlja tudi selektor slovenske nogometne reprezentance, ta namreč ceni ekstraklaso. Tako osebno Boharjevo kot splošno poljsko ligaško.»Imel je krizo. Ni bil niti v začetni postavi, a to, kar nogometno prikazuje zdaj, je impresivno. Zagotovo je zanimiv igralec za vpoklic v izbrano vrsto. Ob tem je treba pripomniti, da je tudi ekstraklasa kar močna in kakovostna liga,« slovenski selektor meni o levem krilu lubinskega kluba.»Nekdanji trener, Nizozemec(Zablebie ga je odpustil 31. avgusta, op. p.), mi ni dajal priložnosti za igro in bil sem zelo razočaran. Zato pa sem se v igro v vseh pogledih vrnil spomladi.Ekstraklasa ima visoko raven in tekme na čudovitih stadionih. Kar občutno presega slovensko ligo. Na Poljskem na tekme prihaja mnogo več gledalcev, nogomet je nenehno v zarišču pozornosti, to se vidi tudi na televiziji. Da sploh ne primerjam razmer za trening.Menim tudi, da si v slovenski reprezentanci zaslužim več priložnosti za igro, a na koncu koncev ne odločam jaz,« opominja Damjan Bohar. No, pa tudi branilca na levi strani Erika Janžo iz Gornika je zaradi poljskih predstav še bolj zaznal Kekov radar.