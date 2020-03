Koronavirus? Uefa optimistična in ne razmišlja o črnem scenariju

Na istem prizorišču bo zvečer žreb druge izvedbe Uefine lige narodov. Ta se bo začel ob 18. uri, Slovenija pa bo na njem dobila nasprotnike v ligi C. FOTO: Reuters

Ob robu kongresa Evropske nogometne zveze (Uefe) je bilo veliko govora tudi o pojavu novega koronavirusa in možnosti njegovega vpliva na potek evropskega prvenstva, ki bo letos poleti potekalo v 12 evropskih državah. O tem je že v ponedeljek v Amsterdamu razpravljal izvršni odbor Uefe.Od predstavnikov Uefe je bilo ob tem slišati predvsem pomirjujoče tone. »Nočemo se burno odzvati,« je na novinarsko vprašanje o morebitnih ukrepih Uefe glede prvenstva dejal generalni sekretar zveze»Nenehno smo v stiku s predstavniki vlad in predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije in se bomo odzvali ob upoštevanju njihovih odločitev in ob pravem času,« je Teodoridis še ponovil stališče zveze do ukrepov za euro 2020.Tudi prvi mož Uefeje poudaril, da je še prezgodaj govoriti o možnih ukrepih. »Ali nas to skrbi? Imamo veliko skrbi, kot so varnost, logistika, to pa je le ena izmed njih. Odzivamo se glede na razvoj dogodkov,« je dejal. »Bodimo raje optimistični in ne razmišljajmo o črnih scenarijih,« je Čeferin še spodbudil nogometno in širšo javnost. Kongresu v največjem mestu na Nizozemskem bo sledil še žreb druge izvedbe Uefine lige narodov. Ta se bo začel ob 18. uri, Slovenija pa bo na njem dobila nasprotnike v ligi C.