FOTO:Koronavirus v Kölnu načel veliki nemški nogometni optimizem

Ljubljana

Poljski as Robert Lewandowski je med osrednjimi zvezdniki nemške bundeslige, pri kateri se zapleta zaradi koronavirusa pri moštvu Kölna. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Klopp zavida rojakom

Jürgen Klopp je zaskrbljen, kako bo z nadaljevanjem prvenstva v Angliji, kjer njegov Liverpool odločno koraka k lovoriki. FOTO: Tadej Regent/Delo



Kje je Davor Šuker?

Slovenski reprezentant Andraž Šporar je na Portugalskem, kjer naj bi v drugi polovici maja nadaljevali sezono. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Nogomet se vrača! Najbrž si ni težko predstavljati navdušenih obrazov po vsem svetu v dneh, ko se bodo spektakli v izvedbiali denimo našegavrnili pod žaromete razprodanih aren. Seveda bo takrat napočil čas tudi za številne lokalne, četudi globalno manj odmevne predstave. In kako zdaj sploh kaže nogometni Evropi glede prvega sodnikovega žvižga, v prihodnjih mesecih kajpak brez občinstva na tribunah?Slovenija ne sodi med dežele, kjer gre prav kmalu pričakovati nadaljevanje plesa, saj moštva ne trenirajo zares po skupinah, kot se dogaja po nekaterih evropskih deželah. Le v Belorusiji niso prekinili tekmovanja, v ligi igrajo nemoteno, res pa je, da prav pretirane pozornosti niti med domačimi privrženci prvenstvo zdaj ne privablja. Osrednji mestni štadion v Minsku je bil denimo na sobotni tekmi domačega Dinama, najbolj priljubljenega kluba v državi in edinega beloruskega prvaka v nekoč močnem prvenstvu Sovjetske zveze, domala prazen ...Toda tudi ko se bo dvignil zastor nad najodmevnejšimi ligaškimi tekmovanji stare celine, na tribunah – žal – ne bo gledalcev. Pomembno je, da se bo kolesje zavrtelo, četudi zaenkrat v drugačnih razmerah, kot smo jih dolga desetletja vajeni.Ko gre za priljubljeno »petko«, torej nogomet v petih najmočnejših nacionalnih ligah, so najbolj konkretne korake storili v nemškem prostoru, tudi vplivna kanclerkal je za prihajajočo sredo in svoj sestanek s 16 državnimi ministri napovedala pomembno točko o usodi športa in prireditev, zlasti kajpak kultne bundeslige, sploh najbolj obiskanega nogometnega ligaškega tekmovanja na stari celini. Moštva resno trenirajo, resda v nenavadnih manjših skupinah, razprave na politični ravni si sledijo o nadaljevanju prvenstva v soboto 16. maja ali en teden pozneje, res pa bi najnovejši zaplet iz Kölna lahko zdaj po svoje vplival na sezono. Pri enem od tradicionalnih klubov, čigar veličino so spoznali tudiso bili ob petkovem testiranju koronavirusa kar trije člani pozitivni – dva nogometaša in fizioterapevt. »Trije korona-primeri so preizkus stresa za naš nogomet,« je zapisal komentar časnika Frankfurter Allgemeine.Sicer pa Nemcem, kot pravi, zdaj močno zavida sloviti rojak. S svojim Liverpoolom je bil sicer na najboljši poti k naslovu prvaka v Angliji, prvem za »rdeče« po treh desetletjih. V Angliji, če ne bo novih zapletov, naj bi sezono nadaljevali 8. junija, dva dni prej so si začrtali datum Španci, dva dni pozneje kot Angleži, torej 10. junija, v Italiji. Francozi so sezono predčasno sklenili kot Belgijci in Nizozemci. V Italiji se bodo sicer, v nasprotju s prvo napovedjo začeli zbirati na treningih danes – namesto 18. maja –, prav čez 14 dni bodo nato oblasti ocenile stanje in dejansko napovedale realen termin za tekme.In drugi sosedje? V Avstriji ni jasno, kdaj bodo odklenili dveri štadionov na Dunaju, v Linzu, Salzburgu, žoge na sredini igrišč ne bo pred koncem maja. To je potrdil predsednik lige, pred katerim je še ena pomembna odločitev. Ried in celovška Austria, vodilna kluba drugoligaškega tekmovanja, sta predlagala zvezi, da bi razširili elito na 14 moštev in bi tako oba igrala v najvišjem avstrijskem razredu. To si posebej želijo v koroški metropoli, kjer imajo od eura 2008 imeniten štadion, toda z izjemo reprezentančnih predstav in finala pokalnega tekmovanja tam dolgo ni bilo odmevnih tekem.Na Hrvaškem, kjer je reprezentančni zdravnik, dr.optimist, saj ocenjuje stanje v državi glede koronavirusa za bolj spodbudno kot v večini evropskih držav, je bila nogometna tema vikenda anketa med bralci osiješkega časnika Glas Slavonije o idealni postavi NK Osijek za obdobje nekaj več kot zadnjih štirih desetletij. V enajsterici so bila zanimiva imena, tudi nazadnje odstavljeni Dinamov trenertoda v napadalni vrsti ni biloučenca nogometne šole tega slavonskega kluba, pozneje med drugim tudi asa Reala in najboljšega strelca mundiala 1998 v Franciji, zdaj prvega moža Hrvaške nogometne zveze.Madžari so si zabeležili 23. maj, ko bi spet lahko igrali tekme domačega prvenstva, podobno o četrtem majskem koncu tedna razmišljajo na Češkem, zadnje dni maja optimistično namenjajo nadaljevanju nogometne sezone Poljaki. »Pripravljeni smo, vlada je sprejela naš predlog o začetku treninga za klube na prvi majski ponedeljek, 27. in 28. maja bi imeli dve tekmi poljskega nogometnega pokala, nato pa 29. nadaljevali ligo,« je dejalpredsednik nogometne zveze, nekoč sloviti reprezentant. Glede nadaljevanja sezone v maju so optimisti Danci in Portugalci, med slednjimi tudi naš napadalecki je še lani zabijal gole na Slovaškem, kjer pred junijem ne bo nogometnih tekem. Tako kot tudi ne v Rusiji, Srbiji ter BiH.