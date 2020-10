Koronavirus v taboru nogometne Slovenije, odpadla prva tekma

Novi koronavirus je posegel tudi v priprave mlade slovenske nogometne reprezentance (U-21), ki se pripravlja za nastop na evropskem prvenstvu leta 2021.



Selektor Primož Gliha bi moral voditi Slovenijo na prijateljskih tekmah v Albaniji in na Madžarskem, toda prva tekma je odpadla, drugo bodo po prvotnem načrtu igrali naslednji teden.



Na obveznem testiranju na covid-19 so namreč odkrili tri pozitivne primere v slovenskem taboru, zato reprezentanca preventivno ni odpotovala v Tirano. Vsi člani slovenske reprezentance bodo morali opraviti še en test na covid-19 tudi pred odhodom na Madžarsko, kjer bo tekma v mestu Sombotel.



Prvotni seznam Primoža Glihe za tekmi z Albanijo (8. 10.) in Madžarsko (13. 10.) :

Vratarji: Žiga Frelih (Olimpija), Uroš Likar (Gorica), Igor Vekić (Bravo); igralci: Jan Gorenc (Mura), David Zec (Benfica), Žan Rogelj (Tirol), Aljaž Ploj (Aluminij), David Brekalo (Bravo), Luka Koblar (Maribor), Žan Zaletel (Celje), Dušan Stojinović (Celje), Adam Gnezda Čerin (Rijeka), Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk), Janez Pišek (Domžale), Tomi Horvat (Mura), Kevin Žižek (Mura), Jan Mlakar (Maribor), Aljoša Matko (Maribor), Luka Štor (Dynamo Dresden), Žan Medved (Slovan Bratislava).