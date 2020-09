Korošci si želijo Daria Vizingerja, Rusi ga ne dajo

Ljubljana - Pri slovenskem nogometnem prvaku Celju so v skušnjavi. Za najboljšega strelca Daria Vizingerja se je ogrel avstrijski prvoligaš s Koroškega WAC. Prodaja 22-letnega Međimurca bi v celjsko blagajno vrgla zajetno vsoto evrov, blizu milijona evrov.



Po uspešni sezoni v evropski ligi, v kateri se je v skupinskem delu tekmovanja meril z Romo (1:1, 2:2), Borussio Mönchengladbach (0:1, 4:0) in turškim prvakom Istanbul Basakšehir (0:3, 0:1) je moštvo iz Volšperka napolnilo blagajno še s prodajo najboljšega strelca avstrijskega prvenstva (30 golov) Shona Weissmana. Izraelec je bil vsega eno leto član WAC, a si je z odličnimi predstavami zaslužil prestop k Valladolidu. Zanj je WAC prejel štiri milijone evrov.



Predsednik WAC Dietmar Riegler je za Kleine Zeitung povedal, da je prvi na seznamu želja celjski Hrvat Vizinger. »Tudi Dario si na vsak način želi priti k nam,« nis krival, koga si želi v napadu Riegler in razkril tudi, da ga »ruski lastniki« Celja želijo zadržati, zato se ozirajo tudi za drugimi kandidati.



WAC je bil v minuli sezoni tretji v avstrijskem prvenstvu.