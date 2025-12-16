Korošec z urejeno glavo oživlja kariero v Radomljah

Kje so slovenski fantje? To je eno od najbolj pomenljivih vprašanj v slovenskem klubskem nogometu, potem ko pri najmočnejših po prihodih tujih vlagateljev in upravljavcev nimajo pretiranega posluha za domače igralce. Pogled na lestvico strelcev pa razkriva, da je najučinkovitejši Slovenec v jesenskem delu prvenstva zabijal gole za Kalcer Radomlje. Korošec iz Dravograda Nino Kukovec.

Njegova višina (190 cm) ga uvršča v kategorijo trendovskih napadalcev. So iskani in zaželeni, a le goli so tisto, ki jih dela vidne in prepoznavne. A ni veliko manjkalo, da jih sploh ne bi več zabijal. Za seboj ima neprijetno življenjsko izkušnjo, zaradi katere je v najpomembnejšem razvojnem obdobju, po prehodu med člane, izgubil dve leti.

»Ne bi je želel deliti z javnostjo, ker gre za zasebno stvar,« je na hitro in odločno preusmeril svojo zgodbo na igrišče, kjer se najbolje znajde.