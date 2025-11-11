Kosovo v Sloveniji piše zgodovino

Kosovo je zajela nogometna vročica, ki jo bo mogoče v soboto začutiti tudi v Stožicah. Vse razen zgodovinske uvrstitve na svetovno prvenstvo bi bilo veliko razočaranje za reprezentanco, ki bo po tekmi v Sloveniji v torek gostila Švico. Selektor, Nemec Franco Foda, je optimističen, toda v isti sapi opozarja, da še ni bilo narejenega nič.

»Na Kosovu so čustva zelo močna. Po tekmi v Švici (0:4; op. p.) so bili vsi jezni. Toda zatem smo na treh tekmah osvojili sedem točk in vsi so evforični. V mesecu smo naredili ogromno, zlasti znotraj ekipe. Imamo veliko nogometašev, ki bi radi zastopali barve Kosova, s tem je močnejša tudi notranja konkurenca,« je z napredkom zadovoljen 59-letni Foda, ki je bil štiri leta (2018-2022) tudi selektor Avstrije in z njo nastopil na euru 2020.