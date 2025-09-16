V Prištini pripravljajo peklenski sprejem Slovencem

V Prištini vlada pravo nogometno vzdušje po nedavni zmagi Kosova nad Švedsko. Kosovska nogometna zveza (FFK) je namreč sporočila, da je vse vstopnice za kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026 med Kosovom in Slovenijo (10. oktobra) razprodala v rekordnem času – v pičlih treh urah.

»Vse vstopnice za kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026, torej za dvoboj Kosovo – Slovenija, ki bo 10. oktobra, so bile razprodane v rekordnem času. Hvala navijačem za izjemno podporo. Vi ste naša največja moč in motiv za nove uspehe,« so zapisali pri FFK.

Veliko zanimanje za dvoboj je bilo pričakovano, saj je Kosovo v prejšnjem kolu senzacionalno premagalo Švedsko (2:0), kar je močno dvignilo evforijo med navijači, četudi je njihova reprezentanca le tri dni prej visoko izgubila s Švico v Baslu (0:4).

Cene vstopnic za tekmo nogometnih reprezentanc Kosova in Slovenije so se gibale od 10 evrov za sedež na severni in južni tribuni, 20 evrov za vzhodno tribuno, 30 evrov pa za zahodno tribuno. Spomnimo, Slovenija je septembra v boju za SP 2026 iztržila remi s Švedsko (1:1) in poraz v Švici (0:3).