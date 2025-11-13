  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Kosovski mediji: Poškodba Šeška je »sreča za Kosovo«

    Kosovo polno optimizma in z Rrahmanijem prihaja v razprodane Stožice. NZS je omejila prodajo vstopnic gostujočim navijačem.
    Nogometna reprezentanca Kosova se pripravlja na morda najpomembnejši tekmi v svoji zgodovini. FOTO: Adam Ihse Via Reuters
    Galerija
    Nogometna reprezentanca Kosova se pripravlja na morda najpomembnejši tekmi v svoji zgodovini. FOTO: Adam Ihse Via Reuters
    Ž. U.
    13. 11. 2025 | 10:14
    4:40
    A+A-

    Nogometna reprezentanca Kosova se pripravlja na morda najpomembnejši tekmi v svoji zgodovini. »Dardanci«, kot jih imenujejo, se bodo v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 najprej 15. novembra v Ljubljani pomerili s Slovenijo, nato pa jih 18. novembra čaka še obračun s Švico. Tako Slovenci kot Kosovci bodo lovili drugo mesto v skupini in uvrstitev v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo prihodnje leto.

    Stanje v skupini je napeto: Švica vodi z desetimi točkami, sledi ji Kosovo s sedmimi, Slovenija je zbrala tri, Švedska pa le eno točko.

    »Dardanci« polni optimizma: »Pišemo zgodovino«

    V taboru Kosova kljub teži prihajajočih tekem vlada veliko zaupanje. Portal Telegrafi poroča, da so zadnje treninge opravili »z zaupanjem v zmago«, vzdušje v ekipi pa opisujejo kot »zelo pozitivno«.

    Foda je dodal, da so Slovenijo dobro analizirali in so »bolje pripravljeni«.FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters
    Foda je dodal, da so Slovenijo dobro analizirali in so »bolje pripravljeni«.FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters

    To sta za RTKLive potrdila tudi reprezentanta Meriton Korenica in Albian Hajdari.

    »Dve zelo pomembni tekmi za našo reprezentanco. Soigralci se maksimalno pripravljajo in njihova forma je zelo visoka,« je dejal vezist Korenica. »Vse poteka dobro in upam, da bomo dosegli pozitivne rezultate, da spišemo zgodovino Kosova,« je dodal.

    image_alt
    Navijači slavili »dan osvoboditve Mavsov«. Na izhodnih vratih tudi Davis?

    Njegov optimizem deli tudi branilec Albian Hajdari, ki je za Bota Sot pohvalil priprave. »Vzdušje je zelo dobro. Pripravljeni smo. Treningi so zelo intenzivni in kakovost je na visoki ravni,« je povedal Hajdari. Poudaril je osredotočenost na prvi dvoboj v Ljubljani: »Pripravili bomo igro proti Sloveniji, da dobimo maksimum – tri točke. Vemo, da nas čaka težka tekma, a selektor nas zelo dobro pripravlja, da bomo na dan tekme dali vse od sebe«.

    Vrača se kapetan Rrahmani

    Optimizem v ekipi dodatno krepi ključna novica, o kateri poroča turška tiskovna agencija Anadolu: vrnitev kapetana Amirja Rrahmanija. Selektor Franco Foda je potrdil, da se je branilec Napolija vrnil po dvomesečni odsotnosti zaradi poškodbe.

    Tako Slovenci kot Kosovci bodo lovili drugo mesto v skupini in uvrstitev v dodatne kvalifikacije. FOTO: Armend Nimani/AFP
    Tako Slovenci kot Kosovci bodo lovili drugo mesto v skupini in uvrstitev v dodatne kvalifikacije. FOTO: Armend Nimani/AFP

    »Rrahmani in Dellova sta se nam pridružila in sta pripravljena igrati. Zdaj imamo več možnosti in alternativ,« je Foda dejal za Anadolu in dodal, da so Slovenijo dobro analizirali in so »bolje pripravljeni (kot na prvem srečanju, op. a.)«.

    Odločni tudi brez Šeška

    Kosovski mediji se zavedajo, da bo tekma v Ljubljani izjemno zahtevna. Telegrafi spominja, da se je prva tekma v Prištini končala brez zadetkov (0:0), pri čemer Kosovo v napadu »ni proizvedlo ničesar«, si pa je pohvale zaslužila obrambna predstava modrih.

    image_alt
    Adam Delius: Federico Bessone bo z Olimpijo osvajal lovorike

    Glavna tema v kosovskih medijih je stanje Benjamina Šeška. Portal Informim.net je poročal o »sreči za Kosovo pred odločilno tekmo«, saj naj bi Šeško staknil poškodbo.

    Portal Informim.net je poročal o »sreči za Kosovo«, saj naj bi Šeško staknil poškodbo in ne bo nastopil prot Kosovu. FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters
    Portal Informim.net je poročal o »sreči za Kosovo«, saj naj bi Šeško staknil poškodbo in ne bo nastopil prot Kosovu. FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters

    Kljub temu pa Gazeta Kosova poroča, da je Slovenija »odločena premagati Kosovo« in želi doma igrati »s še več energije (kot na prvem srečanju, op. a.)«, tudi če bi igrala brez svojega najboljšega napadalca.

    Vstopnice razprodane

    Da gre za tekmo izjemnega pomena, potrjuje tudi zanimanje javnosti. Portal TopSporti poroča, da je Nogometna zveza Slovenije (NZS) sporočila, da so vse vstopnice za tekmo na stadionu Stožice že razprodane.

    Isti medij ob tem dodaja, da je NZS omejila prodajo vstopnic za kosovske navijače. Kot še poroča Lajmi.net, je slovenska zveza prekinila spletno prodajo vstopnic kosovskim navijačem in jih usmerila neposredno na Nogometno zvezo Kosova (FFK).

    Gazeta Kosova poroča, da je Slovenija »odločena premagati Kosovo«. FOTO: Armend Nimani/AFP
    Gazeta Kosova poroča, da je Slovenija »odločena premagati Kosovo«. FOTO: Armend Nimani/AFP

    TopSporti ob tem navaja še sporočilo NZS, da bo vstop na stadion mogoč le s slovenskimi navijaškimi rekviziti, z izjemo strogo ločenega sektorja za gostujoče navijače.

    Le zmagovalec skupine se neposredno uvrsti na svetovno prvenstvo, medtem ko si ekipa na drugem mestu zagotovi nastop v dodatnih kvalifikacijah. To je tudi realni cilj tako slovenske, kot tudi kosovske reprezentance.

    Novice  |  Slovenija
    Kosovo, Benjamin Šeško, Slovenska nogometna reprezentanca, nogometna reprezentanca Kosova, navijači, Slovenija

