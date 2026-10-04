V Luzernu je šprintal Usain Bolt, zaradi Karničnika je zavrelo

Kako so se v Luzernu odrezali slovenski reprezentanti? Glede na to, kje so bili pred dobrim tednom dni, zelo dobro, a grenak priokus po prvem porazu v novi sezoni lige narodov ostaja. Kdo se je izkazal in kdo je ostal nekaj dolžan? Jan Oblak (6) Ničkolikokrat je kapetan že reševal slovensko izbrano vrsto, sobotne noči pa Jan Oblak ni prespal mirno. Žoga, ki se mu je v 10. minuti skotalila mimo roke v mrežo, ga bo preganjala, takšne napake se enemu najboljših vratarjev na svetu pripetijo sila redko. Žal se mu je tokrat v trenutku, ko je Slovenija imela ritem igre in prek protinapadov pretila, da bo povedla z 2:0. Po nekaj raztresenih minutah se je Oblak zbral in v drugem polčasu držal Slovenijo blizu gladine. Tekmo je končal s šestimi obrambami. Erik Janža (6) V obrambi je Erik Janža ...