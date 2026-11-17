V Skopju ni bilo ognjemeta, a je slovenska reprezentanca v opravila svojo nalogo dovolj dobro in premagala Severno Makedonijo s 3:0 za uspešen zaključek lige narodov in drugo mesto v skupini B1. Tekma ni ponudila veliko priložnosti, Slovenci pa so razliko v kakovosti znali kronati z zanesljivo zmago nad skromnimi tekmeci, igralec tekme Danijel Šturm je z golom v izdihljajih postavil piko na i. Prav zmage na tekmah, ko je bila vloga favoritov izrazito na njihovi strani, v preteklosti za Slovence niso bile samoumevne. Slovenija je pokazala, da zna dobiti tudi tekmo, na kateri igra ne steče tako gladko, kot bi si želeli navijači. Teh res ni bilo veliko, arena Todorja Proeskega je bila v veliki meri prazna, tudi okrog 300 Slovencev ni bilo posebej glasnih. V napadu je ostalo še precej ...