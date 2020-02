Kot da bi jim bilo vseeno, je potožil Safet Hadžić

Ljubljana

Safet Hadžić je preživel derbi v Ljudskem vrtu, a v Stožicah je prejel zaušnico kranjskega Triglava. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Slabi in še slabši

9

let je Triglav čakal na zmago v Stožicah. Edino je dosegel 29. maja 2011.



Srečni Kidričani

Olimpija : Triglav 0:2 (0:1) Štadion Stožice, gledalcev 900, sodnik Slavko Vinčić (Maribor).

Strelca: 0:1 – Milanović (M. Wilmots, 40), 0:2 – Ćerimagić (72); Olimpija: Vidmar, Jurčević, Boakye, Samardžić, Kamy, Tomić, Putinčanin (od 46. Knežević), Bezjak (od 59. Savić), Menalo, Čekiči (od 74. Kadrić), Vukušić.

Triglav: Arko, Gliha, Milanović, Kumer, Rogelj, Udovič, Mertelj, Ćerimagić (od 83. Gajić), M. Wilmots (od 90. Hasanaj), Mlakar, Beciri (od 75. Petric); streli: 11:9; na vrata: 2:4; posest žoge v %: 63:37; koti: 7:4; prekrški: 18:15.

Aluminij : Rudar 1:0 (0:0) Športni park, gledalcev 300, sodnik Nejc Kajtazović (Kranj).

Strelec: 1:0 – Živković (Jakšić, 90).

Aluminij: Kovačić, Pantalon, Kontek, Vrdoljak, Matjašič, Jakšić, Vrbanec (od 72. Marinšek), Šaka (od 79. Čermak), Klepač (od 62. Štor), Leko, Živković.

Rudar: Radan, Pavlović, Filipović, Džinić, Anđelković, Ćosić, Črnčič, Kuzmanović, Krefl, Petrović (od 90. Panadić), Radić (od 69. Koprivnik); streli: 8:7; na vrata: 1:4; posest žoge v %: 53:47; koti: 5:2; prekrški: 10:8.



Vrstni red: Olimpija 43, Aluminij 41, Maribor 39, Celje 37, Mura 36, Triglav 26, Domžale 25, Bravo 20, CB24 Tabor 19, Ruddar 8.



Danes: Tabor – Domžale (14.30), Mura – Maribor (17), Celje – Bravo (18).

- Pred jutrišnjim spektaklom v Murski Soboti so Mura, Maribor Aluminij in Celje prejeli lepo darilo iz glavnega mesta. Triglav je v prvi tekmi 22. kola zanesljivo premagal vodilno Olimpijo z 2:0 in podžgal njene izzivalce v boju za naslov prvaka. Aluminij je bil prvi, ki je izkoristil spodrsljaj zeleno-belih. Ni blestel, a je po velikih mukah in z zvrhano mero sreče v drugi minuti sodnikovega dodatka premagal zadnjeuvrščeno moštvo Rudarja. Za Olimpijo zdaj zaostaja le za dve točki.»Bilo je slabo, brez volje in želje po zmagi. Na takšen način ne moremo biti prvaki. Igralci so delovali, kot da jim je vseeno.« Trener Olimpijeni skrival razočaranja. Kdo bi ga? Olimpija je bila povsem razglašena, Triglav po italijansko discipliniran, čvrst, potrpežljiv in učinkovit. V pravih trenutkih tudi spreten in pobalinsko zvit: ritem igre je prekinjal s padanjem po tleh, ležanjem in tudi z malimi prekrški. Uspešno je kradel minute in tekmecem jemal voljo, njegova predstava je bila iz minute v minuto močnejša. To je bilo dovolj za neprepoznavne Ljubljančane, ki so od prve minute delovali nezanesljivo. Pri ustvarjanju napadalnih akcij so naredili toliko napak, da je bil gostujoča zasedba videti kot izjemen stroj, ki že dolga leta igra skupaj. Kaj šele kot moštvo, ki je v drugi del sezone vstopilo z največ prejetimi goli. A je ugajala.»Derbi ni bil krivec, da igralcem ni šlo,« je Hadžić zavrnil tudi negativne posledice sobotnega gostovanja v Ljudskem vrtu. Prav vsi njegovi načrti so se sfižili. Vrnitev izkušenega branilca v osrčje obrambese je izšla z njegovo veliko napako pri pokrivanju strelca za 1:0. Po podaji igralca slovitega priimka(njegov oče Marc ga je spremljal v Stožicah) iz kota je Srb z glavo neovirano matiral nemočnegaz devetih metrov.ni izpolnil niti 20 odstotkov pričakovanj, ni bil edini, le eden v vrsti slabih in še slabših.Olimpija si je zaostanek zaslužila predvsem zaradi popolnega mrka njenih najustvarjalnejših igralcev, ki jim Hadžić kljub vedenju, da niso v najboljšem stanju, ni zmogel dvigniti naboja. To je bila tekma, ki jo pripravijo povišani toni in bojevniški nagovori in ne taktika.»Prevzemam odgovornost, ker igralci niso dali tistega, kar bi morali. Naslednja tekma z Rudarjem bo odgovorila na vprašanje, ali je bil to le naš slab dan ali je na vidiku kriza. Če je, potem ne bomo prvaki. Za naslov prvaka je treba zmagovati,« ni bil prav nič pomirljiv Hadžić.Njegov kranjski kolegaje razkril, zakaj je bila Olimpija slaba, njegov Triglav pa tako nabrušen in učinkovit. »Olimpijo smo onemogočili v njenih najmočnejši delih igre, pri hitrih prehodih in tehnični izvedbah. Garali smo v obrambi. Presenečen sem, ker že na drugi tekmi nismo prejeli gola,« je pojasnil kranjski trener.Slabe volje bi bili tudi v Kidričevem, če ne bi premagali zadnjeuvrščenega. Bili so bliže točki kot trem, bolj zbrani igralci Rudarja bi lahko celo iztržili več, na koncu pa so nesrečno ostali brez vsega. Domači junak je bilv 92. minuti. Lepo podajo z desne strani je s pol volejem z 12 m z leve strani spremenil v atraktiven gol in minimalno zmago.