Kot na karnevalu: v Benetkah bakle, zastave in parada

Privrženci Venezie niso dolgo čakali na vrnitev v prvo italijansko nogometno ligo, po le eni sezoni med drugoligaši bodo znova zaigrali v serie A v prihajajoči sezoni. Vrnitev med elito so potrdili v prejšnjem krogu, z zmago nad Palermom z 2:0 so osvojili tudi drugoligaški naslov.

Sledilo je slavje privržencev v Benetkah, ki so za nekaj ur turistom znova iztrgali največje znamenitosti iz rok in na slovitih kanalih, na Markovem trgu in pred drugimi znamenitostmi se je začelo veliko slavje, ki je trajalo pozno v noč.

Manjkale niso niti bakle in zastave na gondolah, ki so počasi križarile po kanalih enega najbolj znanih mest na svetu. Odkar mestne oblasti računajo vstopnino za dnevni izlet v mesto, so tekme postale zanimive tudi za tuje obiskovalce, z veljavno vstopnico je namreč vstop v strogi center mesta brezplačen.

Benečani domače tekme igrajo na štadionu Pier Luigi Penzo, ki sprejme dobrih 12.000 gledalcev.