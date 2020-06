Kot se za najbolj izkušenega spodobi, popravljal je strelske spodrsljaje

Ljubljana - Čudovit fant, kot je svojega vratarja pohvalil trener Dušan Kosić, morda niti ne bi bil junak, če bi njegovi kolegi v prvem polčasu dosegli še gol ali dva, toda Matjaž Rozman je na koncu prvega šampionskega derbija v 27. krogu sprejemal čestitke: ob strelcu gola Mitji Lotriču za minimalno zmago z 1:0 je bil nesporno prvi mož med zmagovalci, saj je v drugem polčasu rešil, kar se je rešiti dalo. Endriju Čekičiju je ubranil tudi enajstmetrovko.Štajerec z Dravskega polja iz Gerečje vasi je v slogu svojih let (33) prevzel odgovornost in celjske jurišnike popeljal do zmage, ki je devet tekem pred koncem še bolj ...