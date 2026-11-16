Kovač ostaja župan, Kolotilo ga je kritiziral: kaj to pomeni za NK Celje?

Lokalne volitve v Celju so prinesle prepričljivo zmago dosedanjega župana Matije Kovača, ki je po dosedanjih podatkih s 64,75 odstotka glasov osvojil drugi mandat. Njegov najresnejši tekmec, nekdanji župan Bojan Šrot, je prejel 29,16 odstotka podpore. Razplet je zanimiv tudi z nogometnega vidika, saj je predsednik NK Celje Valerij Kolotilo tik pred volitvami javno kritiziral Kovača, nezadovoljstvo z mestno oblastjo pa izrazil tudi v pogovoru na platformi, povezani s Šrotom.

Kolotilo je občini očital diskriminatoren odnos do kluba, previsoke stroške uporabe športnih objektov in pomanjkanje ustrezne infrastrukture. Omenil je celo možnost, da bi Celjani domače tekme v prihodnje igrali drugje, pozneje pa pojasnil, da ni govoril o selitvi kluba iz Slovenije.

V ospredju spora so predvsem finance. Po Kolotilovih navedbah je NK Celje v zadnjih petih sezonah za najem štadiona plačal skoraj milijon evrov, stroški uporabe infrastrukture pa so se s približno 111.000 evrov v sezoni 2021/22 povzpeli na skoraj 238.000 evrov v sezoni 2025/26. Skupaj z ogrevanjem zelenice je zadnji znesek dosegel približno 339.000 evrov. Klub naj bi ob tem v vzdrževanje in obnovo objektov, ki niso v njegovi lasti, vložil več kot 600.000 evrov, so podatke navedli pri klubu.

Z občine so odgovorili

Na občini so očitke pred lokalnimi volitvami zavračali in poudarili, da so v zadnjem mandatu v nogometno infrastrukturo vložili več milijonov evrov – pomemben del denarja sta prispevali še Nogometna zveza Slovenije in športno ministrstvo.

Ena od možnih rešitev je sprememba upravljanja štadiona Z'dežele. Občina je objavila razpis za petletno koncesijo, na katerega se lahko prijavi tudi NK Celje, ki že upravlja vadbeni center Skalna klet. S tem bi klub pridobil več samostojnosti, a prevzel tudi večje finančne in organizacijske obveznosti.

Kolotilo je sicer poudaril, da njegov predvolilni nastop ne pomeni politične opredelitve kluba in da je pripravljen sodelovati z vsakim izvoljenim županom. Po Kovačevi prepričljivi zmagi bodo te besede na resni in pomembni preizkušnji.

Celjani so se v zadnjih letih uveljavili kot eden najuspešnejših slovenskih klubov, nadaljnji razvoj pa bo ob evropskih ambicijah zahteval tudi ustrezno infrastrukturo. Ne glede na politična razhajanja bo tako sodelovanje med klubom in mestno oblastjo pomembno, vsi pa se strinjamo, da mora zmagati nogomet.