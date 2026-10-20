Kralj Rima je odprl dušo in srce, strah ga je smrti

V rimskem teatru Brancaccio je nogometna legenda Rome, Rima in Italije pred družino, številnimi športnimi prijatelji in zvestimi navijači predstavil svojo avtobiografijo z naslovom Oltre (Preko). Devetinštiridesetleti Totti je odkrito spregovorila o najtemnejših plateh svojega življenja: o prisilnem koncu kariere, strahu pred minljivostjo in globokih družinskih ranah.

Pogovor je začel pri koncu, pri slovesu od nogometnih zelenic. »Z določenega zornega kota sem takrat umrl,« je priznal zbranim. »To je bilo izsiljeno slovo, ki si ga nisem želel in nanj nisem bil pripravljen. Vedel sem, da ima vse svoj začetek in konec, a zame je bilo to neizmerno boleče, povsem drugače od tistega, kar sem si predstavljal. Ostal sem izgubljen.«

Nekdanji as je dodal, da beseda smrt danes pogosto vdira v njegove misli. »Še vedno me je strah. Ne več slovesa od nogometa, temveč prave smrti. Pogosto razmišljam o tem, to je misel, ki nenehno lebdi nad mano.« Žalost so v zadnjih letih poglobile izgube bližnjih, predvsem smrt prijatelja Siniše Mihajlovića in očeta Enza. Ob spominu na očeta, ki ga je opisal kot svojega »glavnega šerifa« in steber vzgoje, Totti na odru ni mogel zadržati solz.

Francesco Totti in Ilary Blasi sta nekoč veljala za zlati italijanski par, zdaj ju povezujejo le še trije otroci. FOTO: Instagram

Poziv otrokom iz prve vrste

Med občinstvom so v prvi vrsti, poleg Tottijeve nove partnerke Noemi Bocchi, sedeli njegovi trije otroci: Cristian, Chanel in Isabel. Totti se je čustveno obrnil neposredno nanje: »Jaz sem oče in očeta je treba spoštovati. Ne vedo – ali pa se sprenevedajo, da ne vedo –, koliko ljubezni jim dajem. Zaradi ločitve so me križali. Naš odnos trenutno ni idiličen, a upam, da bodo med odraščanjem spoznali resnico.«

Priznal je, da so med njimi nastali resni konflikti in odtujenost, ki jih je sam le stežka sprejel. »Vem pa, da me imajo neizmerno radi, saj v njih včasih prepoznam sebe in svoje vedenje do očeta. Pomembno je le, da spet postanemo takšna družina, kot smo bili nekoč. Nazaj ne moremo, lahko pa skupaj zremo naprej.«

Francesco Totti je bil 25 let zvest Romi. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

Lastnikov kluba ni bilo med občinstvom

Kljub globoki povezanosti z mestom in klubom pa Totti ostaja zunaj uradnih struktur nogometnega kluba Roma. Grenkobe ob tem ne skriva: »Za srečanje sta potrebna dva. V zadnjih sedmih ali osmih letih me iz kluba ni poklical nihče. Očitno na drugi strani nimajo enakih pogledov na življenje in delo. To sprejemam. Upam le, da bodo lastniki, družina Friedkin, uspešni, saj so izbrali vrhunskega trenerja. Jaz ostajam v ozadju, a za Romo bom tu vedno.« Na vzklike navijačev »Ti si Roma!« se je le skromno zahvalil in zaključil, da je bilo povedanega že dovolj.