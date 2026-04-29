Kraljevi klub za vse večje težave rešitev vidi v Toniju Kroosu

Nekdanji nemški reprezentant Toni Kroos bi se lahko manj kot dve leti po koncu igralske kariere vrnil v Real Madrid. Španski velikan se z nekdanjim vezistom pogovarja o novi vlogi, ki bi mu prinesla vpliv pri načrtovanju kadra, zastopanju kluba in vsakodnevnem delu v vadbenem centru.

Kroos se je upokojil leta 2024, po domačem evropskem prvenstvu z Nemčijo, čeprav so si pri Realu želeli, da bi podaljšal pogodbo. Od takrat se je posvetil družini, podcastu z bratom Felixom in svoji nogometni akademiji, ki jo je septembra 2024 odprl v Madridu.

V klubu naj bi cenili predvsem njegovo presojo, značaj in izkušnje z zahtevno slačilnico, polno zvezdniških igralcev. Če bi sprejel ponudbo, bi tesno sodeloval s predsednikom Florentinom Perezom, generalnim direktorjem Josejem Angelom Sanchezom in glavnim skavtom Junijem Calafatom.

V Madridu je pustil izjemen pečat. FOTO: Ana Beltran/Reuters

Morebitna vrnitev bi lahko spominjala na pot Zinedina Zidana, ki se je v Real sprva vrnil kot svetovalec, pozneje pa postal trener. Kroos je v desetih letih pri Realu osvojil 23 lovorik, med njimi pet naslovov v ligi prvakov in štiri španska prvenstva.