Kraljevi pokal kraljevemu klubu

Nogometaši madridskega Reala so postali zmagovalci španskega pokala (kraljevega pokala oziroma Cope del Rey). V finalu so v Sevilli ugnali Osasuno z 2:1. Junak dvoboja je bil Rodrygo, ki je dosegel oba gola za kraljevi klub.

Real je silovito odprl dvoboj in v drugi minuti povedel. Po preigravanju Viniciusa Juniorja na levi strani je po podaji v sredino zadel Rodrygo. Osasuna je imela svoje priložnosti, a se do polčasa izid ni spremenil. Je pa v 58. minuti klub iz Pamplone izenačil po sploh prvem golu v sezoni Lucasa Torra.

Veselje Osasune pa ni trajalo dolgo, saj je Rodrygo z drugim golom v 70. minuti zapečatil usodo tekmecev, potem ko je v mrežo pospravil odbitek po strelu Tonija Kroosa.

Nogometaši Reala so 40. igrali v finalu kraljevega pokala in se podpisali pod 20. lovoriko. Pred tokratnim dvobojem so nazadnje v finalu igrali leta 2014 in takrat premagali Barcelono z 2:1. Katalonci sicer ostajajo rekorderji po pokalnih lovorikah z 31. Tri naslove več od Reala ima še Athletic Bilbao.

Osasuna je drugič igrala v finalu. Leta 2005 jo je po podaljšku ugnal Betis z 2:1.